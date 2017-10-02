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أمريكا

شرطة لاس فيغاس: مطلق النار في ماندالاي باي انتحر قبل وصول الشرطة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/10/2017

أعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس الاثنين أن منفذ عملية إطلاق النار، ستيفن بادوك، التي وقعت مساء الأحد خلال حفل موسيقي في الهواء الطلق مسفرة عن مقتل 50 شخصا على الأقل، انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفته بفندق ماندالاي باي. وأضاف أنه تم العثور على عشر بنادق مع مطلق النار.

أعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس، جوزف لومباردو، الاثنين أن منفذ عملية إطلاق النار - ستيفن بادوك - التي وقعت مساء الأحد خلال حفل موسيقي في الهواء الطلق بالقرب من فندق ماندالاي باي مسفرة عن مقتل 50 شخصا على الأقل، انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها.

وقال لومباردو لصحافيين: "نعتقد أنه انتحر قبل وصولنا" إلى الغرفة، مضيفا أنه تم العثور على عشر بنادق مع مطلق النار.

وكانت الشرطة قالت سابقا أنه تم العثور على ثماني بنادق، وأن الشرطة قتلت بادوك.

وقال لومباردو إن رفيقة ستيفن بادوك التي كانت تبحث عنها قوات الأمن حدد مكانها "في الخارج"، مضيفا: "لقد تحدثنا معها ونعتقد أنها غير ضالعة" في العملية.

كما أوضح مسؤول شرطة لاس فيغاس أن أكثر من 22 ألف شخص كانوا يحضرون مهرجان موسيقى الكانتري في الهواء الطلق بالقرب من فندق ماندالاي باي عندما بدأ إطلاق النار.

وقتل 50 شخصا على الأقل وأصيب 400 بجروح في إطلاق النار، بحسب حصيلة لا تزال موقتة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/10/2017

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