إسرائيل تغلق كل نقاط العبور إلى الأراضي الفلسطينية لمدة 11 يوما بمناسبة عيد العرش

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إغلاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة 11 يوما، من منتصف ليلة الثلاثاء (21،00 ت غ) حتى منتصف ليلة السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الاحتفالات بعيد العرش اليهودي، الذي يحتفي بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء قبل وصولهم إلى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، حسب النص التوراتي.

أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إغلاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة 11 يوما بسبب الاحتفالات بعيد العرش اليهودي، مشيرة إلى أن كل نقاط العبور إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لن تفتح إلا "للحالات الإنسانية" خلال هذه الفترة.

وخلال عيد العرش الذي يبدأ الأربعاء، يتوجه آلاف الإسرائيليين للصلاة عند حائط المبكى الذي يقع أسفل باحة الحرم القدسي حيث يعتقد اليهود أن هيكل سليمان كان قائما هناك. ويحتفي بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء قبل وصولهم إلى الأرض المقدسة بعد هروبهم من مصر، حسب النص التوراتي.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الإغلاق الذي سيمتد من منتصف ليلة الثلاثاء (21،00 ت غ) حتى منتصف ليلة السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر، هو لدواع أمنية وخوفا من حصول هجمات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/10/2017