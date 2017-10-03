مناورات عسكرية مشتركة بين إيران والعراق قرب إقليم كردستان

أعلن مسؤول كردي عراقي الاثنين بدء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين على الحدود مع كردستان العراق الذي نظم استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. وقال خبراء إن هذه التمارين العسكرية هي الأولى بين البلدين منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

أسبوع بعد استفتاء الاستقلال بكردستان العراق، بدأت القوات الإيرانية والعراقية الاثنين مناورات عسكرية مشتركة "على بعد 250 مترا من حدود" الإقليم، بحسب ما أعلن مدير جمارك معبر باشماخ بين كردستان العراق وإيران، شاخوان أبو بكر في السلمانية.

وقال خبراء إن هذه التمارين العسكرية هي الأولى بين البلدين منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وأوضح شاخوان أبو بكر مشاركة أنواع مختلفة من الدروع والدبابات والمشاة في المناورات. وقال "أستطيع رؤية عناصر القوات العراقية وهم يرتدون الزي الأسود وقوات إيرانية كبيرة ترافقها جرافات لفتح الطرق وشق الخنادق".

والملابس السوداء غالبا ما تميز قوات مكافحة الإرهاب، وهي وحدات النخبة التي تعد أفضل القوات العراقية تدريبا وتجهيزا.

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من جهته، أكد الجيش الإيراني على موقعه الرسمي "تنظيم مناورات مشتركة بمشاركة وحدات من القوات المسلحة التابعة للجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العراقية في المنطقة الحدودية" مشيرا إلى "مشاركة وحدات مدرعة ووحدة مدفعية وطائرات بدون طيار والطيران".

وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد للمناورات من دون أن يظهر فيها عسكريون أو معدات عراقية موضحا أنها تجري في منطقة معبر برويز خان في محافظة كرمانشاه.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري أعلن السبت أن البلدين سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة ردا على استفتاء استقلال كردستان العراق. وأضاف أن قرار إجراء هذه التمارين صدر في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للقادة الإيرانيين حيث "تم التأكيد مجددا على وحدة أراضي العراق وعدم شرعية استفتاء الاستقلال في شمال العراق".

كما شارك جنود عراقيون الأسبوع الماضي في تدريبات عسكرية تركية قريبة من الحدود مع إقليم كردستان.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/10/2017