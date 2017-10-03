إسبانيا: الملك فيليبي السادس يقول إن استفتاء استقلال كاتالونيا "غير شرعي وغير ديمقراطي"

اتهم ملك إسبانيا فيليبي السادس مساء الثلاثاء في كلمة تلفزيونية قادة إقليم كاتالونيا بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون والديمقراطية"، مشددا على أن الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي نظم الأحد الماضي "غير شرعي وغير ديمقراطي".

اتهم ملك إسبانيا فيليبي السادس مساء الثلاثاء قادة إقليم كاتالونيا بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون والديمقراطية، مشددا على أن الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي نظم الأحد الماضي "غير شرعي وغير ديمقراطي".

وقال العاهل الإسباني في كلمة تلفزيونية بعد يومين على إجراء استفتاء لتقرير مصير كاتالونيا حظرته السلطات الإسبانية المركزية إن المسؤولين الانفصاليين "بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر استقرار كاتالونيا وكامل إسبانيا".

وأضاف الملك الذي اعتلى العرش في 2014 أنه إزاء كل ما تقدم فإنه "من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظم الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكاتالونيا".

وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد، يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا "شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/10/2017