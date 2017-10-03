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أوروبا

إسبانيا: إضراب عام وتظاهرات حاشدة في برشلونة دعما لاستفتاء الاستقلال

© أ ف ب | متظاهرون يهتفون لاستقلال كاتالونيا في برشلونة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/10/2017

خرج مئات آلاف المتظاهرين في برشلونة الثلاثاء في يوم إضراب عام احتجاجا على استخدام الشرطة للعنف لمنع الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا الذي جرى الأحد. وهتف المتظاهرون "فلتخرج قوات الاحتلال" و"الشارع سيكون لنا على الدوام". وأكد قادة كاتالونيا، التي تبلغ مساحتها 30 ألف كلم مربع ويقطنها 16 بالمئة من سكان إسبانيا، أنهم ينوون جديا إعلان الاستقلال الأربعاء.

أعلنت شرطة برشلونة أن نحو 300 ألف شخص شاركوا الثلاثاء في تظاهرات على وقع هتافات "فلتخرج قوات الاحتلال" و"الشارع سيكون لنا على الدوام"، وذلك في يوم إضراب عام احتجاجا على استخدام الشرطة للعنف لمنع الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا الذي جرى الأحد.

وكتب على لافتة "مغلق من أجل الثورة"، فيما كشف أهال وأطفال من مدرسة استخدمت كمركز اقتراع الأحد عن لافتة ضخمة صنعها الطلبة. وكتب عليها "نافاس-ساغريرا (وهو اسم حي في برشلونة) من أجل السلام والديمقراطية" تحت طبعات أيد صغيرة وملونة.

وبلغت التوترات في كاتالونيا، حيث يسعى القادة الانفصاليون إلى الفوز باستقلال الإقليم، ذروتها عقب الاستفتاء الذي شابته الفوضى الأحد.

وأكد قادة كاتالونيا، التي تبلغ مساحتها 30 ألف كلم مربع ويقطنها 16 بالمئة من سكان إسبانيا، أنهم ينوون جديا إعلان الاستقلال الأربعاء بعد التأكد من فوز مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء بأكثر من 90 بالمئة من الأصوات وفق نتائج غير نهائية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/10/2017

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