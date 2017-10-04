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أفريقيا

المغرب: إرجاء محاكمة 21 متهما من مؤيدي "الحراك" في شمال البلاد

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/10/2017

تم إرجاء محاكمة 21 شخصا في الدار البيضاء من مؤيدي "الحراك" في الحسيمة (شمال)، بناء على طلب من الدفاع تأجيل الجلسات إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر. والموقوفون متهمون بـ "المساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي".

أرجئت الثلاثاء محاكمة 21 شخصا في الدار البيضاء من مؤيدي "الحراك" في شمال البلاد بتهم تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الأمن الداخلي".

وكانت المحكمة عقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتهم في منتصف أيلول/سبتمبر.

وقررت المحكمة بناء على طلب من الدفاع إرجاء الجلسات إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر.

كما طلب محامو الدفاع من القاضي الإفراج المؤقت عن موكليهم ونقل المتهمين المضربين عن الطعام إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والادعاء.

وقبيل منتصف الليل أعلن القاضي أنه سيدرس طلبي الدفاع وسيبلغ رده الخميس.

وكان المتهمون قد أوقفوا جميعا بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.

وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محاكمة قائد "الحراك" ناصر الزفزافي (39 عاما).

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/10/2017

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