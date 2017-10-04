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أوروبا

برشلونة: 700 ألف متظاهر في المدينة تنديدا بعنف الشرطة الإسبانية

© أ ف ب | متظاهرون ينصبون خيمة للمبيت في الشارع في برشلونة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/10/2017

شارك 700 ألف شخص في تظاهرات عدة في مدينة برشلونة الثلاثاء احتجاجا على أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسبانية الأحد لمنع استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، بحسب ما أعلنت شرطة بلدية المدينة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "قوات الاحتلال اخرجي" و"الشوارع ستبقى دوما لنا"، في حين صدحت حناجرهم بهتافات مناهضة للشرطة الوطنية والحرس المدني.

شارك الثلاثاء 700 ألف شخص في تظاهرات عدة في مدينة برشلونة، بحسب ما أعلنت شرطة بلدية المدينة، وذلك احتجاجا على أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسبانية الأحد لمنع استفتاء لتقريرالمصير في كاتالونيا.

وقال متحدث باسم البلدية أن هذا العدد يأخذ في الاعتبار عدة تظاهرات في المدينة بعد الظهر ومساء.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "قوات الاحتلال اخرجي" و"الشوارع ستبقى دوما لنا"، في حين صدحت حناجرهم بهتافات مناهضة للشرطة الوطنية والحرس المدني اللذين أرسلتهما مدريد لمنع الاستفتاء.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ميريام لاو (35 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية "انظروا، لن تكون هناك عودة إلى الوراء".

وحاول آلاف المتظاهرين التوجه إلى مقر الشرطة الوطنية لكن عناصرها نصبوا حواجز حالت دون اقترابهم.

وهتف المتظاهرون على مقربة من المبنى أن "هذا المبنى سيصبح مكتبة عامة"، وردد أحدهم "تحيا الأرض..." ليكمل البقية "حرة".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/10/2017

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