الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

فتح وحماس.. هل سينتهي مسلسل المصالحة هذه المرة؟

للمزيد

وجها لوجه

المغرب - حراك الريف.. محاكمات سياسية أم تطبيق للقانون؟

للمزيد

النقاش

إسبانيا - كاتالونيا: عصيان أم حوار طرشان؟

للمزيد

حوار

عبد الرحمن الصادق المهدي: الأزمة الخليجية حريق داخل البيت ونحن ندعم الوساطة الكويتية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

أطباء بلجيكيون ينهون حياة الكاتبة الفرنسية آن- بيرت!!

للمزيد

النقاش

حماس - فتح: تفاهمات تنهي الخلافات؟

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة: أكثر من 50 قتيلا في أسوأ عملية إطلاق نار منذ عقود

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

"الحكومة الإسبانية تمنع بالقوة الاستفتاء غير القانوني"

للمزيد

محاور

محاور مع آلان غريش: كيف تراجع دور فرنسا إزاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

وزير الخارجية البريطاني يثير موجة انتقادات إثر دعوته ليبيا "للتخلص من الجثث"

© أ ف ب / أرشيف | يوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني مغادرا مقر الحكومة بلندن في 11 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/10/2017

أثار وزير الخارجية البريطاني موجة انتقادات إثر تصريحه بأن ليبيا يمكن أن تصبح وجهة جاذبة للمستثمرين، خصوصا البريطانيين، إذا تمكنت من "التخلص من الجثث". وخلال المؤتمر العام لحزب المحافظين قال جونسون أن الشركات البريطانية "لديها رؤية رائعة لتحويل سرت إلى دبي أخرى".

أثار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء موجة انتقادات لقوله إن بإمكان ليبيا أن تصبح جاذبة للمستثمرين والسياح إذا تمكنت من "التخلص من الجثث".

وجونسون الذي زار ليبيا في آب/أغسطس أكد أن هناك شركات بريطانية ترغب في الاستثمار في سرت، المدينة الساحلية الواقعة في غرب البلد الغارق في الحرب والفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وقال أمام المؤتمر العام لحزب المحافظين في مانشستر إن الشركات البريطانية "لديها رؤية رائعة لتحويل سرت إلى دبي أخرى"، مشيرا إلى المميزات العديدة للمدينة الليبية الساحلية من "الرمال البيضاء والبحر الجميل" و"الشباب الرائع".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو التخلص من الجثث".

وأثار هذا التصريح عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في بريطانيا حيث وصل الأمر ببعض منتقدي الوزير السجالي إلى مطالبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإقالته.

وقالت إيميلي ثورنبيري وزيرة الخارجية في حكومة الظل إن "حديث بوريس جونسون عن هؤلاء الموتى كمزحة - كمجرد مصدر إزعاج قبل أن يتمكن رجال الأعمال في المملكة المتحدة من تحويل المدينة إلى منتجع شاطئي - هو أمر فظ وعديم الشفقة وقاس بشكل لا يصدق".

أما جو سويتسون النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي فذهبت في انتقادها لجونسون أبعد من العمالية ثورنبيري، وقالت إن "هذا التعليق الفظ بشكل لا يصدق (..) هو دليل إضافي على أن بوريس ليس أهلا بهذا المنصب"، مؤكدة أنه يجب على رئيسة الوزراء "أن تقيله".

ولكن جونسون الذي اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل وشخصيته الخلافية سارع إلى الرد على منتقديه، مؤكدا أنه قصد بحديثه عن الجثث في سرت جثث عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر "عار على الذين ليست لديهم معرفة أو فهم لليبيا ويريدون أن يلعبوا سياسيا مع الواقع الخطير للغاية في سرت"، مؤكدا أن عملية "تنظيف (سرت) من جثث مقاتلي تنظيم " لدولة الإسلامية" عقدتها كثيرا العبوات الناسفة والأفخاخ المتفجرة، ولهذا السبب تلعب بريطانيا دورا رئيسيا في إعادة الإعمار ولهذا السبب قمت بزيارة ليبيا مرتين هذا العام دعما لها".

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/10/2017

  • ليبيا

    ليبيا: قتلى وجرحى في مواجهات بمدينة صبراتة مركز تهريب المهاجرين

    للمزيد

  • جمهورية مصر العربية

    القوات الجوية المصرية تدمر سيارات محملة بأسلحة قادمة من ليبيا

    للمزيد

  • ليبيا

    قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر يزور باريس بعد روما

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي