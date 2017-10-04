الفيفا يفرض غرامات على منتخبات أفريقية لمخالفات خلال تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء عن فرض غرامات وعقوبات بحق عدد من الاتحادات الوطنية الأفريقية بسبب مخالفات ارتكبت خلال تصفيات كأس العالم. وتراوحت العقوبات بين تحذير للسنغال وبوركينا فاسو بسبب تأخر موعد انطلاق مباراتين في دكار وواغادوغو، وغرامة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي لنيجيريا إثر اجتياح مشجعيها أرض الملعب خلال مباراتها ضد الكاميرون.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء سلسلة عقوبات على عدد من الاتحادات الوطنية الأفريقية بسبب مخالفات خلال تصفيات القارة السمراء إلى كأس العالم 2018 الشهر الماضي.

وقرر الفيفا اعتبار الغابون خاسرة 3-صفر ضد ساحل العاج لإشراكها لاعبا غير مؤهل هو مرلين تاندجيغورا. ونظرا لكون المباراة انتهت بهذه النتيجة، فقد اقتصرت العقوبة فعليا على غرامة قيمتها 6,200 دولار.

وشكل إشراك لاعبين غير مؤهلين إحدى المشاكل الأساسية التي شهدتها أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 2014، إلا أن تاندجيغورا هو أول لاعب يدخل في هذه الخانة منذ تلك الفترة.

أما نيجيريا، فغرمت مبلغ 30 ألف دولار أمريكي بعد اجتياح مشجعيها أرض ملعب في ولاية أويو، في المباراة ضد الكاميرون (4-صفر).

وتلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية غرامة بقيمة 20 ألف دولار لقيام مشجعيها برمي الزجاجات وإشعال مفرقعات حارقة خلال التعادل 2-2 مع تونس في كينشاسا.

وغرمت مالي 15 ألف دولار لقيام مشجعيها برمي أرض ملعب باماكو بالزجاجات وكراسي المدرجات، خلال تعادل سلبي مع المغرب.

وكانت المباراة السابقة بين المنتخبين ضمن التصفيات، والتي أقيمت في الرباط، قد أدت إلى فرض غرامة بقيمة ثلاثة آلاف دولار على المغرب، بسبب صافرات المشجعين أثناء عزف النشيد الوطني المالي.

وتلقت زامبيا عقوبة بقيمة سبعة آلاف دولار بعدما رمى المشجعون مقذوفات مختلفة على أرض الملعب خلال الفوز 3-1 على الجزائر في لوساكا، بينما حذر الاتحاد الدولي السنغال وبوركينا فاسو بسبب تأخر موعد انطلاق مباراتين بينهما في دكار وواغادوغو.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/10/2017