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اقتصاد

ياهو تؤكد تعرض 3 مليارات حساب لمستخدميها للقرصنة في 2013

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/10/2017

أعلنت مجموعة الإنترنت ياهو الثلاثاء أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في آب/أغسطس 2013، طال حسابات جميع مستخدميها وعددها حوالي 3 مليارات حساب. وكانت المجموعة قد أعلنت سابقا أن عملية القرصنة قد طالت مليار حساب، إلا أن التحقيقات الأخيرة أكدت ارتفاع العدد.

أعلنت مجموعة الإنترنت ياهو الثلاثاء في بيان أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في 2013 والذي يعتبر الأضخم من نوعه في التاريخ، طال حسابات جميع مستخدميها وعددها حوالي ثلاثة مليارات حساب وليس مليار حساب فقط كما كانت أعلنت سابقا.

وأوضحت ياهو التي اشترتها مؤخرا مجموعة الاتصالات الأمريكية العملاقة "فيرايزون"، أن "ياهو ترسل بلاغات عبر البريد الإلكتروني إلى بقية حسابات المستخدمين المتأثرين".

وأوضح البيان أن الحجم الحقيقي للهجوم الإلكتروني اتضح بفضل تحقيقات أجراها خبراء مستقلون بعد استحواذ "فيرايزون" على ياهو التي أصبح اسمها "أوث".

وطمأنت المجموعة إلى أن قراصنة الإنترنت لم يسرقوا كلمات المرور ولا البيانات المصرفية ولا المعلومات المتصلة بطرق الدفع التي يعتمدها أصحاب الحسابات التي اخترقت.

وأضاف البيان إن "الشركة مستمرة في التعاون الوثيق مع قوات الأمن (...) وستتخذ كل الإجرءات اللازمة" لحفظ أمن المستخدمين.

وكانت ياهو أعلنت في 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 أنها تعرضت لعملية قرصنة ضخمة في آب/أغسطس 2013 طالت مليار حساب.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/10/2017

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