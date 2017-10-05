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الشرق الأوسط

السعودية : توقيف العشرات بتهم التحريض ونشر "أكاذيب" عبر الإنترنت

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/10/2017

أعلن جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي الأربعاء عن توقيف عشرات الأشخاص على خلفية قيامهم بنشر "أكاذيب" والتحريض على ارتكاب أفعال جرمية. لكن لم يحدد جهاز أمن الدولة طبيعة مقاطع الفيديو أو محتواها والتي أدت للتوقيفات.

أعلنت السلطات السعودية عبر جهاز رئاسة أمن الدولة مساء الأربعاء توقيف عشرات الأشخاص على خلفية قيامهم بنشر "أكاذيب" والتحريض على ارتكاب أفعال جرمية.

وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه رصد "مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام" وتحرض "بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما".

وأضاف أنه تمكن من تحديد "أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا "التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم". ولم يحدد جهاز أمن الدولة طبيعة مقاطع الفيديو وما تحتويه.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 24 شخصا في منطقة حائل في وسط المملكة استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "في الترويج للأكاذيب والمبالغات" حول ملابسات قضية اجتماعية "بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية". ولم توضح الوزارة حيثيات القضية، إلا أن وسائل إعلام سعودية ذكرت أنها مرتبطة برفض زواج فتاة من رجل من قبيلة أخرى.

وشهدت السعودية في الأسابيع الأخيرة توقيف عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017

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