أردوغان يحذر من أن "تركيا ستغلق قريبا حدودها ومجالها الجوي مع كردستان العراق

غداة زيارته إلى طهران، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن بلاده ستغلق "قريبا" معبرها الحدودي ومجالها الجوي مع كردستان العراق، وذلك عقب استفتاء الأكراد على استقلال الإقليم. وتشكل تركيا مع إيران والعراق جبهة موحدة في معارضتها لاستقلال الأكراد.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في خطاب بثه التلفزيون من أن بلاده ستغلق "قريبا" معبرها الحدودي مع كردستان العراق وكذلك المجال الجوي كرد على استفتاء الـ 25 أيلول/سبتمبر غير الملزم الذي صوتت فيه الغالبية الكاسحة لصالح استقلال الإقليم.

وقال أردوغان: "سيتم إغلاق المجال الجوي ... الحدود ستغلق قريبا أيضا"، مضيفا: "كيف ستتمكنون (أكراد العراق) من الاستيراد والتصدير بعد ذلك؟". وقال أيضا: "الوقت يداهمهم". وكررالقول إن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي أبدت تأييدها علنا لاستقلال إقليم كردستان. وقال "ليسوا أصدقاءكم".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد يوم على زيارة مهمة له إلى طهران حيث ظهرت الدولتان كجبهة موحدة في معارضتهما لاستقلال أكراد العراق.

وتخشى تركيا أن تؤدي نتيجة الاستفتاء إلى تشجيع النزعة الانفصالية لدى الأكراد الأتراك. ويرى بعض المحللين أن تركيا ستكون حذرة إزاء قطع علاقاتها الاقتصادية مع كردستان العراق، لمخاطر ذلك على الاقتصاد التركي الداخلي.

وترتبط حكومة "حزب العدالة والتنمية" التركية بعلاقات وثيقة مع الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني وتصدر أربيل نفط الإقليم عبر مرفأ جيهان التركي.

وكانت شركات الطيران التركية علقت رحلاتها إلى كردستان العراق، علما أن القرار جاء بطلب من بغداد وليس ردا من أنقرة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017