تونس: تحديد يوم 25 آذار/ مارس 2018 موعدا لأول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011

بعد أن تم تأجيل الانتخابات البلدية في تونس، في 18 أيلول/سبتمبر بسبب اختلاف بين الأحزاب السياسية، تم تحديد موعد جديد لإجرائها في 25 آذار/مارس 2018، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخميس.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس تحديد يوم 25 آذار/مارس 2018 موعدا لتنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، وذلك إثر اجتماع مغلق للهيئة مع ممثلي الأحزاب سياسية والحكومة والمجتمع المدني.

وينتظر أن ترسخ هذه الانتخابات الديمقراطية على المستوى المحلي مع انتخاب آلاف الأعضاء في المجالس البلدية، وأن تحسن إطار عيش سكان تونس الذين يشتكون من تدهور الخدمات والبنى التحتية في البلاد.

ونظرا للبؤس الذي يطاول أغلب المناطق الداخلية المهمشة، يتوقع أن تكون نسبة المشاركة أحد أهم رهانات هذه الانتخابات عملا أن هناك خمسة ملايين ناخب مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وكان تم في خضم ثورة 2011 حل المجالس البلدية واستبدالها بـ "نيابات خصوصية" تعينها السلطة التنفيذية ما أدى إلى انهيار في مستوى إدارة البلديات وجمع النفايات إضافة إلى ضعف العناية بالبنى التحتية في المناطق البلدية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017