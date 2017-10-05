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فرنسا

اعتداء مرسيليا: تونس تقول إن لا علاقة بين منفذ العملية وجماعات "إرهابية"

© أ ف ب | رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مستقبلا نظيره الفرنسي إدوار فيليب 2017/10/05.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/10/2017

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس في ختام لقائه بنظيره الفرنسي إدوار فيليب إن التحقيق جار بشأن أحمد حناشي، التونسي الذي قتل شابتين الأحد الماضي في مرسيليا بجنوب فرنسا، "وليس هناك أدلة بعد، تثبت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات إرهابية أو" تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس في ختام لقائه بنظيره الفرنسي إدوار فيليب أن التحقيق حول أحمد حناشي، التونسي الذي قتل شابتين الأحد الماضي في مرسيليا بجنوب فرنسا، لم يثبت حتى الآن وجود علاقات بينه وبين جماعات "إرهابية" في تونس.

وكان الشاهد يرد على أسئلة إثر لقاء جمعه بإدوار فيليب وتناول الهجوم بسكين أمام محطة "سان شارل" في مرسيليا والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". لكن هذا التبني أثار تساؤلات. وقال: "التحقيق جار، وليس هناك أدلة بعد تثبت علاقة هذا الشخص حين كان في تونس مع جماعات إرهابية أو" تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف رئيس الوزراء التونسي: "لقد صدمنا في تونس وخصوصا أننا كنا ضحية ثلاثة اعتداءات إرهابية في 2015"، في إشارة إلى ثلاثة هجمات جهادية خلفت 72 قتيلا في ذلك العام في تونس.

وفي تونس، عبر أقرباء أحمد حناشي الأربعاء عن عجزهم عن فهم سبب ارتكابه الاعتداء، إذ أنهم لم يلحظوا أي شيء يدل على اعتناقه للفكر المتطرف.

وأكد والد أحمد، نور الدين حناشي، وهو متقاعد عمل مدير فندق في فيينا إن التنظيم الإرهابي "يكذب" بعد إعلانه تبني الهجوم.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017

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