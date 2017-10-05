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فرنسا

ماكرون يجدد دعوته للوساطة في العراق والعبادي لا يريد مواجهة مع القوات الكردية

© صورة ملتقطة من الفيديو | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/10/2017

جدد الرئيس الفرنسي الخميس خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقصر الإليزيه، دعوته للحوار بين بغداد والأكراد، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقوق الأكراد "في إطار الدستور" العراقي. فيما أكد حيدر العبادي أن الحكومة العراقية لا تريد مواجهة مسلحة مع الأكراد بعد فوز مؤيدي الاستقلال بكثافة في الاستفتاء، ومشددا على أن الدولة المركزية يجب أن تفرض سلطتها في المناطق المتنازع عليها.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إلى الاعتراف بحقوق الأكراد "في إطار الدستور" العراقي، معلقا على الاستفتاء الذي نظم في 25 أيلول/سبتمبر في إقليم كردستان العراق.

كلمة الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي

وقال ماكرون "ندعو إلى الاعتراف بحقوق الأكراد في إطار الدستور ... هناك طريق، في إطار احترام حق الشعوب، يتيح الحفاظ على إطار الدستور، واستقرار ووحدة أراضي العراق".

كلمة الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي 2

"بغداد لا تريد مواجهة مسلحة مع الأكراد"

وأكد حيدر العبادي الخميس أن "بغداد لا تريد مواجهة مسلحة بعد فوز مؤيدي الاستقلال بكثافة في الاستفتاء، مشددا في الوقت نفسه على أن الدولة المركزية يجب أن تفرض سلطتها في المناطق المتنازع عليها".

كلمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس تحرير مدينة الحويجة، أحد آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وقال العبادي "أزف بشرى للجميع بتحرير مدينة الحويجة على أيدي القوات العراقية"، مضيفا "لم يبق أمامنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا" غربي البلاد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017

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