العراق: الجيش يسيطر على وسط الحويجة أحد آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" بالبلاد

أعلن القائد العام للقوات المشتركة العراقية الخميس أنه تم استعادت السيطرة على وسط الحويجة أحد آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، مؤكدا أن القوات "مستمرة في التقدم" من أجل تحرير باقي الأحياء. وكانت القوات العراقية قد بدأت في 21 أيلول/سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.

أعلن القائد العام للقوات المشتركة العراقية الفريق أمير يارالله الخميس أنه تم استعادت السيطرة على وسط الحويجة أحد آخر معقلين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، مؤكدا أن القوات "مستمرة في التقدم" من أجل تحرير باقي الأحياء.

وقال الفريق أمير يارالله إن قوات الجيش والشرطة والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري المشاركة في العملية "حررت مركز قضاء الحويجة بالكامل وما زالت مستمرة بالتقدم".

وبدأت القوات العراقية في 21 أيلول/سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.

وتعد هذه المدينة الواقعة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد أحد آخر معاقل الجهاديين في العراق بعدما تم طردهم في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

بالإضافة إلى الحويجة، لا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على مدينتين في محافظة الأنبار الغربية هما راوه والقائم التي تقع على حدود محافظة دير الزور في سوريا التي تشهد نزاعا منذ ست سنوات. وفي 19 أيلول/سبتمبر، شنت القوات العراقية أيضا هجوما لاستعادتهما.

وفي سوريا، يواجه التنظيم أيضا صعوبة كبيرة في "عاصمته" الرقة التي خسر 90% منها منذ بدء هجوم تشنه "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من واشنطن.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017