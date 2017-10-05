إقليم كاتالونيا: قائد "البارسا" إنيستا يدعو المسؤولين في مدريد وبرشلونة إلى الحوار

دعا قائد نادي برشلونة ولاعب وسط منتخب إسبانيا أندريس إنيستا (33 عاما) عبر موقع فيس بوك الحكومة الإسبانية والقادة في كاتالونيا لتسوية الأزمة في إقليم كاتالونيا بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي أقيم الأحد الماضي. وقال: "قبل أن نلحق بأنفسنا المزيد من الأذى نحتاج من المسؤولين فتح حوار مع بعضهم البعض. افعلوا هذا من أجلنا لأننا نستحق العيش في سلام".

دعا قائد برشلونة ولاعب وسط منتخب إسبانيا أندريس إنيستا (33 عاما) عبر حسابه على فيس بوك الحكومة الإسبانية والقادة في كاتالونيا لفتح الحوار بينهم وتسوية الأزمة في إقليم كاتالونيا بعد الاستفتاء على الاستقلال الأحد الماضي.



وقال إنيستا: "لا أقحم نفسي أبدا في مثل هذه المواقف المعقدة وهذا الوضع يثير عواطف مختلفة". وأضاف: "أثق في أمر واحد، فقبل أن نلحق بأنفسنا المزيد من الأذى نحتاج من المسؤولين فتح حوار مع بعضهم البعض. افعلوا هذا من أجلنا لأننا نستحق العيش في سلام".



وقد سجل إنيستا هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 أمام هولندا، وهو لاعب محبوب في جميع أنحاء البلاد إذ يحظى بتصفيق حار عند زيارة مختلف ملاعب إسبانيا ولم يتعرض لصيحات استهجان من جماهير الغريم ريال مدريد.



وخاض 121 مباراة دولية مع إسبانيا، وفاز ببطولة أوروبا في 2008 و2012. ويعاني إنيستا حاليا من إصابة ليغيب عن تشكيلة المنتخب في مواجهتين ضد ألبانيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا من جانب واحد يوم الاثنين المقبل بعد استفتاء أعلنت الحكومة والمحاكم الإسبانية أنه غير مشروع.

فرلنس24/أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017