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منح جائزة نوبل للآداب للعام 2017 للكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو

© أ ف ب / أرشيف | الكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو المعروف خصوصا بكتابه "ذي ريماينز اوف ذي داي" (بقايا النهار)

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/10/2017

فاز الكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو بجائزة نوبل للآداب للعام 2017، على ما أعلنت أكاديمية نوبل السويدية الخميس. وإيشيغورو معروف خصوصا بكتابه "ذي ريماينز أوف ذي داي" (بقايا النهار)، وروايات أخرى "مشحونة بعواطف قوية.

فاز الكاتب البريطاني كازوو إيشيغورو المعروف خصوصا بكتابه "ذي ريماينز اوف ذي داي" (بقايا النهار) بجائزة نوبل للآداب للعام 2017، على ما أعلنت أكاديمية نوبل السويدية الخميس.

وكتبت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن إيشيغورو (62 عاما) "كشف في روايات مشحونة بعواطف قوية، الهاوية الكامنة تحت شعورنا الوهمي بالتواصل مع العالم".

ولد إيشيغورو في ناغاساكي في اليابان وانتقل مع عائلته إلى إنجلترا عندما كان في الخامسة.

وتدور أحداث روايته الأولى "ايه بايل فيو اوف هيلز" (1982) والثانية "أن آرتيست أوف ذي فلوتينغ وورلد" (1986) في ناغاساكي بعد سنوات قليلة على الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الأكاديمية أن "المواضيع التي يرتبط بها اسم إيشيغورو حاضرة منذ البداية: الذاكرة والزمن والتوهم الذاتي".

وأضافت "يبرز ذلك خصوصا في أحدث رواية له 'ذي ريماينز اوف ذي داي'، " التي حولت إلى فيلم سينمائي من بطولةأانطوني هوبكينز الذي يقوم بدور كبير خدم مهووس بالخدمة. وأكدت الأكاديمية أن "كتابات إيشيغورو مطبوعة باسلوب تعبير مكبوح مستقل عن الاحداث المختلفة الدائرة".

وأصدر إيشيغورو ثمانية كتب وكتب سيناريوهات أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/10/2017

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