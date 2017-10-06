ترامب يتحدث عن "هدوء يسبق العاصفة" قبل أيام من إعلان موقفه من الاتفاق النووي الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بعد اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين أن طهران لم تحترم "روح" الاتفاق النووي، وذلك قبل أيام من إعلانه لموقفه الرسمي بهذا الشأن. ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل تسعين يوما، بمدى التزام إيران بالاتفاق.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمام كبار المسؤولين العسكريين أن طهران لم تحترم "روح" الاتفاق النووي، وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه الرسمي بشأن هذا الاتفاق.

وقال ترامب متحدثا عن إيران "إنهم لم يحترموا روح هذا الاتفاق" الموقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي في بداية اجتماع في البيت الأبيض بحضور المسؤولين العسكريين في البلاد "إن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط".

وتابع "لذا، يجب أن نضع حدا للعدوان المستمر من إيران، ولطموحاتها النووية"، مشددا على أنه "يجب ألا نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وردا على سؤال حول قراره المنتظر بشان الاتفاق النووي، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعلنه في وقت "قريب جدا".

وقال "ربما يكون هذا هدوء ما قبل العاصفة" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب قد يلقي خطابه بعد أسبوع، وتحديدا في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل تسعين يوما، بمدى التزام إيران بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات عنها يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/10/2017