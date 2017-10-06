الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

تونس.. قانون المالية 2018 : الامتحان الصعب؟

للمزيد

النقاش

روسيا - السعودية : هل قلبت أزمة الخليج التحالفات؟

للمزيد

حدث اليوم

العبادي في باريس : زيارة لحشد الدعم؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

أي فرص لوساطة ماكرون بين بغداد وأربيل؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الملك سلمان في موسكو وأردوغان في طهران: توجهات جديدة في المنطقة؟

للمزيد

النقاش

كردستان: انتخابات تشوبها تجاذبات

للمزيد

حدث اليوم

كاتالونيا: الاستقلال بأي ثمن؟

للمزيد

منتدى الصحافة

جدل حول نشر صور ضحايا العشرية السوداء في الجزائر ج2

للمزيد

وقفة مع الحدث

كردستان..هل القيام بعمل عسكري تركي إيراني ضد كردستان وارد؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

ترامب يتحدث عن "هدوء يسبق العاصفة" قبل أيام من إعلان موقفه من الاتفاق النووي الإيراني

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/10/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بعد اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين أن طهران لم تحترم "روح" الاتفاق النووي، وذلك قبل أيام من إعلانه لموقفه الرسمي بهذا الشأن. ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل تسعين يوما، بمدى التزام إيران بالاتفاق.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمام كبار المسؤولين العسكريين أن طهران لم تحترم "روح" الاتفاق النووي، وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه الرسمي بشأن هذا الاتفاق.

وقال ترامب متحدثا عن إيران "إنهم لم يحترموا روح هذا الاتفاق" الموقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي في بداية اجتماع في البيت الأبيض بحضور المسؤولين العسكريين في البلاد "إن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط".

وتابع "لذا، يجب أن نضع حدا للعدوان المستمر من إيران، ولطموحاتها النووية"، مشددا على أنه "يجب ألا نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وردا على سؤال حول قراره المنتظر بشان الاتفاق النووي، أكد الرئيس الأمريكي أنه سيعلنه في وقت "قريب جدا".

وقال "ربما يكون هذا هدوء ما قبل العاصفة" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب قد يلقي خطابه بعد أسبوع، وتحديدا في 12 تشرين الأول/أكتوبر.

ويلزم القانون بأن يبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس، كل تسعين يوما، بمدى التزام إيران بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات عنها يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/10/2017

  • الولايات المتحدة - إيران

    ترامب: "فعليا ليس هناك اتفاق" نووي بعد تجربة إيران الصاروخية

    للمزيد

  • إيران

    إيران تعلن إجراء تجربة "ناجحة" لصاروخ "خرمشهر" الذي يبلغ مداه ألفي كلم

    للمزيد

  • إيران

    إيران تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية رغم الانتقادات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي