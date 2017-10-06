جائزة نوبل للسلام.. والنزاعات "المنسية" في العالم

صحف اليوم توقفت عند قراءة في زيارة الملك سلمان إلى موسكو وعزم الرئيس الأميركي المضي قدما في تشديد خطابه حيال برنامج إيران النووي، ثم ننتقل للحديث عن استفتاء إقليم كاتالونيا ونتائجه السياسية والاقتصادية إضافة فرص نجاح الوساطة الأوروبية وفي الختام النزاعات المنسية في العالم على ضوء الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

في صحف اليوم : الزيارة الأولى التي يجريها عاهل سعودي الى روسيا انتهت الى نتائج نوعية كما كان متوقعا تقول العرب، على ضوء الاتفاقيات التي أُبرمت بين الرياض وموسكو، كان أبرزها التعهد باستثمار مليارات الدولارات وموافقة سعودية على شراء نظام صواريخ إس-أربعِمائة للدفاع الجوي، العرب أوردت أن الزيارة أثارت اهتمام الاميركيين، زيارة الملك سلمان إلى روسيا التي قد ترى فيها واشنطن توجها دبلوماسيا جديدا للسعودية.

وزيارة الملك سلمان إلى موسكو فتحت صفحة جديدة للتعاون مع روسيا تقول ذي غارديان لكن مع التركيز على مطالب الرياض بكبح جماح إيران التي تعد حليفا لروسيا والكف عن تدخلها في سياسة الشرق الأوسط، كما أكد العاهل السعودي على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا دون الإشارة إلى مصير بشار الأسد الذي يعد نقطة اختلاف بين الرياض وموسكو، ذي غارديان نقلت أيضا أن الزيارة تحمل في طياتها رغبة السعودية في ضمان تعاون وثيق مع روسيا ولاسميا فيما يتعلق بأسعار النفط، الصحيفة البريطانية أوردت أن الاتفاق الذي أُبرم بين أكبر منتجي النفط في العالم مطلع العام مكَّن من استقرار أسعار النفط.

وبرنامج إيران النووي لازال هدفا للرئيس الاميركي، ذي واشنطن بوست كتبت أن دونالد ترامب يخطط للإعلان أن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يتماشى ومصالح أميركا الأسبوع المقبل، الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن إعلان ترامب المرتقب سيندرج ضمن عملية شاملة تهدف إلى إعادة فرض عقوبات على إيران، البلد الذي يدعم الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط تلك هي تصريحات الرئيس الأميركي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في البيت الأبيض، لكن ذي واشنطن بوست عادت لتؤكد بأن عددا من النواب الجمهوريين طالبوا الرئيس ترامب بتبني سلوك منتقد حيال إيران لكن دون إفشال الاتفاق النووي الإيراني.

العربي الجديد توقفت من جهتها عند ما أفرزته الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون كان قد عرض الأسبوع الماضي وساطته بشأن التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء استقلال اقليم كردستان وفي هذا الشأن نقلت صحيفة العربي الجديد أن حيدر العبادي وافق بناء على طلب فرنسي وقف التصعيد وتعهد بعدم اتخاذ اجراءات عقابية جديدة ضد أربيل إلى حين إعلان رئاسة الإقليم بزعامة مسعود بارزاني عن موقفه النهائي من إلغاء أو تجميد نتائج الاستفتاء، في المقابل طالب الرئيس الفرنسي الاعتراف بحقوق الأكراد في إطار الدستور العراقي.

الى استفتاء آخر، هذه المرة في اقليم كاتالونيا الراغب في الانفصال عن حكومة مدريد المركزية، صحيفة إلموندو توقفت عند استعداد عدد من الشركات العملاقة إلى الرحيل عن الإقليم في خطوة استباقية لإعلان محتمل عن انفصال إقليم كاتالونيا، مسألة الانفصال بدأت تؤثر على القطاع المالي بعد القطاع المصرفي، استقلال الإقليم قد يتسبب في ابتعاد المستثمرين، الصحيفة الإسبانية تحدثت عن الأضرار التي قد تنجم عن الاستقلال والمرتبطة بمسائل قانونية وأخرى ضريبية وإلى جانب الشركات الإسبانية، بدأت شركات أجنبية مستثمرة في برشلونة تنظر بعين الريبة إلى التوتر بين مدريد ومنطقة كاتالونيا، هي التي شرعت في التخطيط لإعادة فتح مراكز إنتاجها في مدريد أو إغلاقها بصفة نهائية.

ولإيجاد تسوية لأزمة استفتاء كاتالونيا، اهتمت صحيفة لافانغوارديا بالوساطة الأوروبية في وقت يزيد فيه منسوب التوتر بين مدريد والسلطات في كاتالونيا، سلطات الإقليم التي سعت منذ البداية إلى تدويل هذه الأزمة فيما ترى مدريد أنها أزمة اسبانية. الصحيفة الكاتالانية تحدثت في مقال مفصل عن عدد من الملفات التي شهدت تدخلا أوروبيا لحلها مركّزة على ما يمكن أن تحمله وساطة الاتحاد الأوروبي لمسألة انفصال كاتالونيا لأن إعلانا أحادي الجانب من قبل سلطات الاقليم إضافة إلى الأزمة التي قد تعيشها إسبانيا مسألتان قد تثيران مستقبل المنظومة الأوروبية.

وكوريه أنترناسيونال عادت إلى مسألة الوساطة الأوروبية، برسم كاريكاتوري يَظهر فيه رئيس إقليم كاتالونيا وهو يسعى جاهدا للفت انتباه المؤسسة الأوروبية، لعلها تساعده على تحقيق مبتغاه.

أما النزاعات "المنسية" في العالم فكان أحد أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام صحيفة لاكروا في وقت نكتشف فيه الشخصية التي ستحظى هذه السنة بجائزة نوبل للسلام، الصحيفة الفرنسية رصدت خلال مقال لها أغلب هذه النزاعات والحروب من اليمن ثم جنوب السودان إضافة إلى باقي بؤر النزاع في القارة الأفريقية المسكوت عنها، لاكروا عادت للحديث عن ثلاثمائة وثمانية عشر مرشحا هذا العام لجائزة نوبل للسلام ، جائزة مُنحت العام الماضي للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لجهوده من أجل السلام مع حركة الفارك الثورية.

إعداد وداد عطاف