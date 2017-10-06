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الشرق الأوسط

صفقات اقتصادية وعسكرية إثر تقارب تاريخي بين الرياض وموسكو

© أ ف ب / أرشيف | نموذج من نظام الصواريخ الروسي الصنع من نوع إس-400 خلال عرضه في موسكو في الثاني والعشرين من آب/أغسطس 2017

فيديو خديجة حديد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/10/2017

وقعت السعودية الخميس، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع إس-400، إضافة إلى تصنيعها في المملكة. كما وقع صندوق الثروة السيادية الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقا لاستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في مشاريع للنقل في روسيا.

وقعت السعودية الخميس اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من نوع إس-400، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان أنه تم توقيع الاتفاق في الكرملين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو، والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

وبموجب الاتفاق تشتري الرياض صواريخ من نوع إس-400، وأنظمة مضادة للدروع من نوع "كورنت-إي أم"، وقاذفات صاروخية من نوع "توس-1إي" وقاذفات قنابل يدوية "إي جي إس-30 "، ورشاشات كلاشنيكوف من نوع إي كي-103، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وأضاف المصدر نفسه أن "الطرفين سيتعاونان لإقامة مشروع لتصنيع نظام الدفاع المضاد للطيران إس-400 وصيانة قطعه" في المملكة، مشيرا إلى "نقل تكنولوجيا" بالنسبة إلى معدات عسكرية أخرى.

وتابع البيان إن بروتوكول الاتفاق هذا "يركز على تصنيع أنظمة تسلح متقدمة في السعودية" كما "يتضمن أيضا نقل تكنولوجيا" بالنسبة إلى "كورنت-إي أم" و"توس-1إي" و"إي جي إس-30"، وإقامة "برامج تدريب" للسعوديين.

استثمارات أخرى

ووقع صندوق الثروة السيادية الروسي (آر دي آي إف) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقا لاستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في مشاريع للنقل في روسيا.

وقال الصندوق الروسي في بيان بعد توقيع الاتفاق إن الصندوقين سيصبحان مساهمين في شركة يونايتد ترانسبورت كونسيشن القابضة التي إنشئت لتنفيذ مشاريع في بناء وتشغيل الطرق والسكك الحديدية في روسيا.

تقارب تاريخي بين الرياض وموسكو

وأضاف أن صندوق مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي سيكون أيضا شريكا في الاستثمار في الشركة القابضة.

وقال الصندوق الروسي إن الشركات الثلاثة تدرس المشاركة في ثلاثة مشاريع في مدينتي موسكو وسان بطرسبرج وإنها تتوقع أن تستثمر إجمالا 13 مليار روبل (226 مليون دولار).

والاتفاق جزء من حزمة صفقات ضخمة وقعتها روسيا والسعودية أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لموسكو هذا الأسبوع.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

نشرت في : 06/10/2017

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