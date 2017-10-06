عاصفة "نايت" الاستوائية تتسبب بمقتل 20 شخصا في أمريكا الوسطى

تسببت العاصفة العاصفة الاستوائية "نايت" بمقتل عشرين شخصا لدى اجتياحها منطقة أمريكا الوسطى. وقضى 11 في نيكاراغوا و6 في كوستاريكا و3 في هندوراس. كما أعلنت كوستاريكا حالة الطوارئ في وقت تواجه نيكاراغوا المجاورة انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاعات في الكهرباء.

أدى اجتياح العاصفة الاستوائية "نايت" لمنطقة أمريكا الوسطى إلى مقتل عشرين شخصا، هم 11 في نيكاراغوا و6 في كوستاريكا و3 في هندوراس، حسبما ذكرت سلطات الدول الثلاث الخميس.

وأعلنت كوستاريكا حالة الطوارئ، ولا تزال المدارس والإدارات بالبلاد مغلقة، في وقت تواجه نيكاراغوا المجاورة انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاعات في الكهرباء.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن حصيلة الضحايا ما زالت مؤقتة، نظرا إلى أن هناك سبعة مفقودين في نيكاراغوا و15 في كوستاريكا حيث اضطر أكثر من 5 آلاف شخص إلى ترك منازلهم بسبب سيول طينية.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير أن العاصفة "نايت" التي تم رصدها مساء الخميس في شرق هندوراس ستواصل مسارها باتجاه الشمال.

ولفت إلى أن العاصفة ستكون "قريبة من شدة الإعصار" عندما تصل إلى شبه جزيرة يوكاتان (شرق المكسيك) مساء الجمعة.

ويتوقع أن تتحول العاصفة إعصارا خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء عبورها خليج المكسيك قبل وصولها إلى جنوب الولايات المتحدة وإلى ولايتي لويزيانا وفلوريدا.

وقد تصبح "نايت" ثالث إعصار يضرب الولايات المتحدة في أقل من شهرين، بعد هارفي (آب/أغسطس) وإيرما (أيلول/سبتمبر).

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز حال الطوارئ. وقد نصح سكان المناطق المنخفضة في نيو أورليانز ببدء عملية إجلاء وقائي.

فرانس 24 / أ ق ب

نشرت في : 06/10/2017