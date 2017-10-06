فرنسا: الإفراج عن الموقوفين الخمسة إثر اعتداء مرسيليا

أفرجت السلطات الفرنسية الجمعة، عن خمسة أشخاص بينهم امرأة، تم إيقافهم الثلاثاء في إطار التحقيق المفتوح في ملف المتهم بقتل شابتين طعنا بسكين في محطة القطارات " سان شارل" بمرسيليا (جنوب) الأحد الماضي.

أعلن مصدر قضائي الجمعة عن الإفراج عن خمسة أشخاص أوقفوا إثر الاعتداء الذي شهدته مرسيليا (جنوب شرق) الأحد وقتلت فيه شابتان.

وأفاد المصدر أن الرجال الأربعة وتتراوح أعمارهم بين 32 و56 عاما والمرأة (35 عاما) الذين أوقفوا في مرسيليا الثلاثاء، أفرج عنهم "بسبب غياب عناصر تجرمهم حتى الآن". وتم الاحتفاظ بهم سابقا بشبهة تشكيل "عصابة إجرامية إرهابية". وسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانوا قدموا دعما لوجستيا للقاتل أحمد حناشي وهو تونسي (29 عاما) قتل الأحد برصاص قوات الجيش الفرنسي.

والقتيلتان في الاعتداء هما لورا وماريان وهما في العشرين من العمر.

يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" تبنى الاعتداء، لكن المحققين الفرنسيين لم يعثروا على أي رابط بين القاتل والتنظيم الإرهابي.

وفي لقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس إن التحقيق لم يثبت حتى الآن وجود علاقة بين حناشي ومجموعات إرهابية في تونس.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/10/2017