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أوروبا

ألمانيا: ميركل تعلن نيتها التفاوض مع الليبراليين والخضر لإنشاء ائتلاف حكومي

© أ ف ب | المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تلقي خطابا أمام منظمة الشباب في الحزبين المحافظين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2017

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن نيتها إجراء محادثات مع الحزب الديمقراطي الحر ذي التوجه الليبرالي، وحزب الخضر ذي التوجه البيئي، في سبيل إنشاء تحالف حكومي جديد. وسيخلف هذا التحالف تحالفها السابق مع الاشتراكيين الديمقراطيين الذين فضلوا الانتقال للمعارضة بعد انتخابات تشريعية شهدت صعودا كبيرا لليمين المتطرف.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت إنها ستجري محادثات مع الليبراليين والبيئيين من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في إجراء منطقي وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وصرحت ميركل في دريسدن في شرق ألمانيا خلال خطاب ألقته أمام الشباب في حزبها المحافظ "أرغب في تشكيله"، لكنها أشارت إلى أن المحادثات ستكون "صعبة".

وفاز حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 أيلول/سبتمبر بنسبة 33% من الأصوات وهو مضطر لتشكيل ائتلاف جديد مع الليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر (10,7%) والبيئيين في حزب الخضر (8,9%)، المنفتحين على مثل هذا التعاون.

وأعلن الاشتراكيون الديمقراطيون الذين حازوا على 20% من الأصوات، في ليلة إعلان النتائج نفسها، عدم رغبتهم في الدخول مجددا في "ائتلاف كبير" مع المحافظين وتحولهم إلى المعارضة.

وقالت ميركل "من الواضح أنه في المستقبل القريب، لن يكون الاشتراكيون الديمقراطيون قادرين على الحكم على المستوى الوطني"، لذلك "ليس علينا أن نشغل فكرنا بالأمر مليا".

وبات يطلق على الائتلاف الثلاثي المكون من المحافظين والليبراليين والخضر اسم "ائتلاف جامايكا" بسبب ألوان أحزابه الثلاثة، وسيكون غير مسبوق في ألمانيا على المستوى الوطني.

لكن هذا التحالف موجود على المستوى الإقليمي منذ أشهر عدة في شليسفيغ هولشتاين في شمال ألمانيا.

وستبدأ المحادثات فعليا خلال الأيام القادمة. ومن المتوقع أن تعقد المستشارة وعدد من المسؤولين في حزبها المسيحي الديمقراطي اجتماعا في برلين الأحد مع حلفائها في الاتحاد المسيحي الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق حول برنامج مشترك للسنوات الأربع القادمة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

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