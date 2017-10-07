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أوروبا

الإسبان يتظاهرون السبت والأحد على خلفية أزمة كاتالونيا

© أ ف ب / أرشيف

آخر تحديث : 07/10/2017

يستعد الإسبان من أنصار إجراء حوار للنزول إلى الشوارع السبت والأحد للمشاركة في تظاهرات عدة أمام مقار البلديات في البلاد. وأطلقت المبادرة التي لم يعرف مصدرها على الانترنت وانتشرت يسرعة. وسيشارك فيها الكاتب البيروفي ماريو فارغاس ليوسا حائز جائزة نوبل للآداب سلبقا.

يستعد الإسبان للنزول إلى الشوارع السبت والأحد للمشاركة في تظاهرات عدة بينما يمكن أن يعلن قادة كاتالونيا استقلال منطقتهم مطلع الاسبوع المقبل.

وسيتجمع أنصار إجراء حوار أمام مقار البلديات في البلاد. وأطلقت المبادرة التي لم يعرف مصدرها على الانترنت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب على عريضة مرتبطة بهذه التظاهرة وجمعت حوالى تسعة آلاف توقيع حتى صباح السبت إن "اسبانيا افضل من قادتها". ودعي الراغبون في المشاركة فيها إلى ارتداء ملابس بيضاء ونشر اغطية بيضاء على شرفات منازلهم.

وقالت العريضة "حان الوقت لنكون معا لنظهر لهم أنهم كانوا عاجزين ولا مسؤولين".

ويفترض أن تبدأ هذه التجمعات ظهر السبت (الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش).

في الوقت نفسه، ستجمع مسيرة "وطنية" في وسط مدريد أنصار الوحدة الإسبانية.

وهؤلاء مدعوون إلى المشاركة في تظاهرة كبيرة في برشلونة الأحد. وسيشارك فيها الكاتب البيروفي ماريو فارغاس ليوسا حائز جائزة نوبل للآداب الذي وصف النزعة الانفصالية لكاتالونيا بـ "المرض" الذي يمكن أن يحول المنطقة إلى "بوسنة جديدة".

وظهرت بوادر تهدئة الجمعة يمكن أن تسهل حوارا بين مدريد وبرشلونة، قبل ثلاثة أيام من موعد حددته كاتالونيا لإعلان الاستقلال من طرف واحد مثيرة بذلك قلق أوروبا.

وفاز مؤيدو استقلال كاتالونيا بنسبة 90,18 بالمئة من الأصوات في استفتاء تقرير المصير الذي نظم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب نتائج نهائية نقلتها الجمعة حكومة إقليم كاتالونيا إلى البرلمان المحلي.

وتؤكد هذه النتائج أن مليونين و44 ألف ناخب كاتالوني أيدوا الاستقلال الذي رفضه 177 ألفا (7,83 بالمئة)، مع نسبة مشاركة بلغت 43,03 بالمئة في الاستفتاء.

وأعلن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون إرجاء كلمة كان سيلقيها أمام برلمان المنطقة في جلسة مقررة مبدئيا الاثنين. لكن يمكن أن يفسر إعلانه على أنه بادرة بما أنه لا يسعى إلى عقد الجلسة بأي ثمن الاثنين بعد أن حظرتها المحكمة الدستورية. وربما يعني ذلك كسب مزيد من الوقت نظرا للانقسام داخل معسكره.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

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