الدانمارك: العثور على رأس وساقي صحافية سويدية قتلت في ظروف غامضة

تمكن غواصون من البحرية الدانماركية السبت من العثور على رأس وساقي الصحافية السويدية كيم وول، التي قتلت في ظروف غامضة أثناء قيامها برحلة في غواصة محلية الصنع مع مخترعها. وكانت السلطات الدانماركية قد اتهمت المخترع بيتر مادسن بقتل الصحافية، في حين أنكر مادسن هذه الاتهامات.

أعلنت الشرطة الدانماركية السبت أن غواصين عثروا على رأس وساقي الصحافية السويدية كيم وول، التي ماتت في ظروف غامضة في غواصة محلية الصنع.

ووجهت السلطات إلى الدانماركي بيتر مادسن تهمة قتل الصحافية التي اختفت بعد أن ذهبت معه في رحلة بغواصته في العاشر من آب/أغسطس وهو ينفي هذه الاتهامات. وألقي القبض على مادسن بعد إنقاذه إثر غرق الغواصة.

وتعرفت الشرطة على جسد امرأة بلا رأس أو ساقين طفا في المياه أمام كوبنهاجن في وقت لاحق من آب/أغسطس وقالت إنها جثة الصحافية المفقودة، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد سبب الوفاة.

وقال مادسن إن الصحافية ماتت في حادث عارض عندما وقع عليها غطاء فتحة ثقيل في الغواصة. وقال متحدث باسم الشرطة للصحافيين في كوبنهاجن اليوم السبت إنه لا توجد كسور في جمجمة الصحفية وول.

وعثر غواصو البحرية الدانماركية أمس الجمعة على أشلاء وول وسكين وبعض ملابسها في حقائب مربوطة بأثقال معدنية. وقال محقق في الشرطة الأسبوع الماضي إن الضباط عثروا على صور "نفترض أنها حقيقية" لنساء مختنقات ومقطوعات الرأس على جهاز كمبيوتر يخص مادسن في معمل يديره. وقال مادسن إنه لا يملك هذا الكمبيوتر وإن جميع من في المعمل يستخدمونه.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 07/10/2017