السعودية: الأمن يقتل مسلحا فتح النار على بوابة القصر الملكي بجدة

قتل اثنان من حرس القصر الملكي السعودي بجدة وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلح النار على بوابة القصر قبل أن يتمكن الحراس من قتله، حسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أذاعته وسائل إعلام رسمية قالت فيه إن حارسين سعوديين قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم السبت بعد أن قاد رجل سيارته نحو باب القصر الملكي في جدة وبدأ في إطلاق النار.

وقتل رجال الحرس الملكي المسلح الذي عرفه البيان بأنه سعودي الجنسية ويدعى منصور العامري (28 عاما).

وقع الهجوم عند نقطة حراسة خارج البوابة الغربية لقصر السلام في جدة حيث تباشر العائلة المالكة مهامها الرسمية خلال أشهر الصيف.

والملك سلمان عاهل السعودية متواجد حاليا خارج البلاد في زيارة دولة لروسيا.

ولم يدل البيان بتفاصيل بشأن مكان تواجد نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الرغم من أن تقارير إخبارية رسمية قالت في الآونة الأخيرة إنه موجود بجدة.

وصادرت أجهزة الأمن بنادق كلاشنيكوف وقنابل حارقة كانت بحوزة العامري.

وقال منصور التركي المتحدث باسم الداخلية عبر الهاتف لقناة العربية إنه "لا تتوفر أي معلومات عن تورطه في جرائم سابقة سواء أمنية أو جنائية أو وجود أي ارتباطات له بأي تنظيمات أو جماعات متطرفة أو إرهابية".

وأضاف "التحقيق جار للوقوف على دوافعه للقيام بهذه الجريمة وأيضا إن كان له أي ارتباطات خارجية أو أجندات".

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 07/10/2017