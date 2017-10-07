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الشرق الأوسط

السعودية تعتبر معلومات التقرير الأممي حول اليمن "غير دقيقة ومضللة"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2017

أعلنت السعودية الجمعة رفضها لما وصفته بـ"معلومات وأرقام غير دقيقة ومضللة" في تقرير الأمم المتحدة حول اليمن. وكان التقرير قد أدرج التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

رفضت السعودية الجمعة ما وصفته بأنه "معلومات وأرقام غير دقيقة ومضللة" في تقرير الأمم المتحدة، الذي أدرج التحالف العربي والذي تقوده الرياض ويشن حملة عسكرية في اليمن، على لائحة الدول التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي "نعبر عن تحفظاتنا القوية حيال هذه المعلومات"، وأضاف "نحن نولي أكبر قدر من الاهتمام لتجنب إصابة المدنيين" في الحرب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش قد نشر الخميس تقريره السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة. وقال في التقرير "في اليمن أدت أعمال التحالف في 2016 أثناء هجمات على مدارس أو مستشفيات إلى سقوط 683 ضحية من الأطفال في 38 واقعة مثبتة".

وهذه المرة الأولى التي يدرج فيها التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، على لائحة ملحق التقرير للدول أو الكيانات التي ترتكب فظاعات وجرائم على غرار القتل والاغتصاب أو خطف وتنكيل وتجنيد أطفال.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

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