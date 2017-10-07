الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

وزير الخارجية الإسباني لفرانس24: الأزمة في كاتالونيا لا تتطلب وساطة دولية

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان : أين الخلل وأين الحل؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا منحت جائزة نوبل للسلام لـ " آيكان"؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: تنديد أممي بالتحالف العربي

للمزيد

وقفة مع الحدث

بماذا ردت بغداد على عرض الوساطة الفرنسية؟

للمزيد

ضيف اليوم

النيجر: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يكشف الوجود العسكري لواشنطن في منطقة الساحل

للمزيد

تكنوفيليا

تطبيق يحول الوثائق المكتوبة بخط اليد إلى وثائق رقمية

للمزيد

حوار

مولود تشاوش أوغلو: استفتاء كردستان لا يعطي حقوقا إضافية للأكراد..وسنغلق خط النفط إن طلبت بغداد ذلك

للمزيد

حوار

فالح الفياض: وحدة العراق خط أحمر.. والدستور هو سقف الجميع

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

العاصفة نايت تصبح إعصارا من الدرجة الأولى وتجتاح المكسيك

© أ ف ب | أضرار بسبب العاصفة نايت قرب غواسكوران في مقاطعة فاله في هندوراس الجمعة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2017

يجتاح الإعصار نايت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة ويستعد للتوجه إلى ساحل الخليج الأمريكي في ساعة مبكرة السبت بعد أن أودى بحياة 28 شخصا في أمريكا الوسطى. كما وأعلن الإنذار من الإعصار في نيو أورلينز ومدن أخرى على ساحل الخليج الأمريكي.

أعلن مركز مراقبة الأعاصير الأمريكي أن قوة العاصفة نايت اشتدت وأصبحت إعصارا من الدرجة الأولى، كما اجتاحت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة وتستعد للتوجه إلى ساحل الخليج الأمريكي في ساعة مبكرة السبت بعد أن حملت أمطارا غزيرة إلى أمريكا الوسطى وأوقعت 28 قتيلا.

وأعلن الإنذار من الإعصار في نيو أورلينز، التي اجتاحها إعصار كاترينا في 2005 مخلفا مئات القتلى، وفي مدن أخرى على ساحل الخليج الأمريكي. وقالت سلطات ولاية لويزيانا، حيث تقع مدينة نيو أورلينز، إن الرئيس دونالد ترامب وافق بسرعة على الإفراج عن مساعدات فيدرالية للمساعدة في تخفيف تأثير العاصفة.

وأكد مركز مراقبة الأعاصير الأمريكي أن رياحا بسرعة 129 كلم ترافق العاصفة التي حدد موقعها إلى شمال غرب الرأس الغربي لكوبا، محذرا أنه في الولايات المتحدة "سيتسبب ارتفاع الأمواج وانحسارها بفيضانات في مناطق جافة عادة قرب السواحل بسبب اجتياح المياه للمناطق الداخلية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

  • كوارث طبيعية

    سبعة قتلى في ألمانيا إثر سقوط أشجار بسب هبوب عاصفة

    للمزيد

  • كوارث طبيعية

    عاصفة "نايت" الاستوائية تتسبب بمقتل 20 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى

    للمزيد

  • كوارث طبيعية

    رئيسة بلدية عاصمة بورتريكو: ترامب يبحث عن ذريعة للأمور التي تتعثر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي