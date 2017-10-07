العاصفة نايت تصبح إعصارا من الدرجة الأولى وتجتاح المكسيك

يجتاح الإعصار نايت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة ويستعد للتوجه إلى ساحل الخليج الأمريكي في ساعة مبكرة السبت بعد أن أودى بحياة 28 شخصا في أمريكا الوسطى. كما وأعلن الإنذار من الإعصار في نيو أورلينز ومدن أخرى على ساحل الخليج الأمريكي.

أعلن مركز مراقبة الأعاصير الأمريكي أن قوة العاصفة نايت اشتدت وأصبحت إعصارا من الدرجة الأولى، كما اجتاحت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة وتستعد للتوجه إلى ساحل الخليج الأمريكي في ساعة مبكرة السبت بعد أن حملت أمطارا غزيرة إلى أمريكا الوسطى وأوقعت 28 قتيلا.

وأعلن الإنذار من الإعصار في نيو أورلينز، التي اجتاحها إعصار كاترينا في 2005 مخلفا مئات القتلى، وفي مدن أخرى على ساحل الخليج الأمريكي. وقالت سلطات ولاية لويزيانا، حيث تقع مدينة نيو أورلينز، إن الرئيس دونالد ترامب وافق بسرعة على الإفراج عن مساعدات فيدرالية للمساعدة في تخفيف تأثير العاصفة.

وأكد مركز مراقبة الأعاصير الأمريكي أن رياحا بسرعة 129 كلم ترافق العاصفة التي حدد موقعها إلى شمال غرب الرأس الغربي لكوبا، محذرا أنه في الولايات المتحدة "سيتسبب ارتفاع الأمواج وانحسارها بفيضانات في مناطق جافة عادة قرب السواحل بسبب اجتياح المياه للمناطق الداخلية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017