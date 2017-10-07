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أمريكا

ترامب يلغي بندا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية الذي أقره أوباما

© أ ف ب / أرشيف | احتفال متظاهرون باتخاذ إجراءات منع الحمل أمام المحكمة العليا في واشنطن في 30 حزيران/يونيو 2014

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2017

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بندا في قانون الرعاية الطبية، الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بإجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم. وتم اتخاذ القرار باسم القناعات الدينية والأخلاقية، إلا أنه أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين.

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باسم القناعات الدينية والأخلاقية الجمعة بندا في قانون الرعاية الطبية الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بإجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم. وتم توسيع الاستثناء الذي كان يقتصر على مؤسسات دينية، إلى كل الشركات التجارية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز للصحافيين إن "الرئيس يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم".

وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع تويتر للرسائل القصيرة الجمعة.

وقالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على تويتر "سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لعرقلة" هذا الإجراء. أما منظمة التخطيط الأسري "بلاند بيرنتهود" فقد قالت في تغريدة "لا تخطئوا. استهداف حصول 64,5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها".

من جهته، أكد رئيس "المؤتمر الأمريكي لأطباء التوليد والنساء" الهيئة التي تقول أنها "أكبر منظمة مهنية في أمريكا"، أنه شعر "بخيبة أمل كبيرة". وقال أن "منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. أنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن".

وقالت وزارة الصحة الأمريكية في مذكرة إن الأمر الجديد "يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل".

وصرح وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز في مذكرة نشرت الجمعة أن النص السابق الذي أقره أوباما يطلب من أرباب العمل "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، موضحا أنه كان يؤثر إلى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

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