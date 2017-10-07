فرنسا تتغلب على بلغاريا وتقترب من التأهل لنهائيات كأس العالم

تمكن المنتخب الفرنسي من إلحاق الهزيمة بمضيفه البلغاري بهدف نظيف، بينما حافظ المنتخب السويدي على فارق النقطة الفاصلة بينه وبين "الديوك" ومحققا فارقا كبيرا من الأهداف بعد فوزه الكاسح على لوكسمبورغ 8-0. وبذلك أصبح المنتخب الفرنسي بحاجة للفوز في المباراة القادمة على بيلاروسيا لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة لقاء السويد وهولندا.

بقيت فرنسا تحت ضغط السويد رغم الفوز النادر للـ"ديوك" على بلغاريا في معقل الأخيرة في صوفيا 1-صفر، بعد اكتساح السويد للوكسمبورغ 8-صفر السبت في سولنا، فيما تعقدت مهمة هولندا رغم فوزها على مضيفتها بيلاورسيا 3-1 في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2018.

وتدين فرنسا بفوزها الثاني فقط على الأراضي البلغارية من أصل 9 زيارات (الأول يعود إلى 9 حزيران/يونيو 1932 بنتيجة 5-3)، إلى لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بلاز ماتويدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة الثالثة.

وحافظت فرنسا بذلك على فارق النقطة الذي يفصلها عن ملاحقتها السويد التي تدين بفوزها السادس في التصفيات إلى مهاجم العين الإماراتي ماركوس بيرغ الذي سجل رباعية في مرمى لوكسمبورغ (18 و37 و54 و71) وأضاف أندرياس غرانكفيست ثنائية (10 و67 من ركلتي جزاء)، فيما سجل ميكايل لوستيغ (60) وأولا تويفونن (76) الهدفين الآخرين.

وتبدو السويد، الطامحة بالتأهل إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 والثانية عشرة في تاريخها، الأقرب للحصول على بطاقة الملحق القاري المخصص لأفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع، في حال فوز فرنسا على ضيفتها بيلاروسيا الثلاثاء في الجولة الأخيرة، وذلك حتى لو خسرت أمام هولندا في أمستردام.

وستكون هولندا التي عانت للتغلب على بيلاورسيا بأهداف دايفي بروير (24) وأريين روبن (84 من ركلة جزاء) ممفيس ديباي (3+90) مقابل هدف لماكسيم فولودكو (55)، مطالبة بفوز تاريخي على السويد بعيد المنال (+6 لهولندا حاليا مقابل +19 للسويد) من أجل تجنب الغياب عن النهائيات للمرة الأولى منذ 2002 وعن بطولة كبرى ثانية على التوالي، بعد أن غابت أيضا عن كأس أوروبا 2016.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017