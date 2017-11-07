ما أهداف بن سلمان من حملة الاعتقالات؟

في صحف اليوم: التطورات في لبنان على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وما أهداف حملة التطهير التي بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ "وثائق الجنة" تكشف عن تورط علامات تجارية كبرى كعلامة نايك وآبل في التهرب الضريبي، والصحف تناقش سبل القضاء على هذه الظاهرة المشينة للدمقراطيات الغربية، والروس منقسمون حيال الاحتفالات بالذكرى المئوية للثورة الروسية.

مصير رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري واستمرار حملة الاعتقالات في السعودية، أخبار ما زالت تستأثر باهتمام الصحف اليوم. صحيفة الأخبار اللبنانية كتبت إن الحريري قيد الاعتقال في الرياض. وكتبت الصحيفة أنها علمت من مصادر وثيقة الصلة بالحريري أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد ساعات من وصوله إلى الرياض الجمعة الماضي وهو لا يزال حتى الساعة تقول الصحيفة موجودا في مكان منفصل عن مكان إقامة عائلته، ويتولى فريق أمني سعودي الإشراف على امنه، كما هي حال الأمراء والوزراء السعوديين الموقوفين.

صحيفة لوريون لوجور وصحف أخرى نشرت صورة سعد الحريري في لقاء له مع العاهل السعودي الملك سلمان، وكتبت الصحيفة اللبنانية إن ظهور الحريري يوم أمس مع الملك سلمان يضع حدا للشكوك والشائعات حول اعتقاله. الصحيفة كتبت إن الفريق الجديد الحاكم في السعودية وعد بعودة الحريري قريبا إلى لبنان للالتحاق بتحالف مشكل من طوائف مختلفة هدفه التصدي للتأثير الإيراني في لبنان وادواته المحلية.

الصحف الغربية تهتم بحملة الاعتقالات غير المسبوقة في السعودية. في صحيفة دي وال ستريت جورنال مقال لكارين إليوت هاوس تقول إن وراء حملة الاعتقالات الأمير الإصلاحي محمد بن سلمان. الأمير يراهن على أن العالم سينظر إلى تحركاته على أنها تطهير للمملكة من أساليبها القديمة المظلمة وليس على أنها نزوات حاكم مستبد، وترى كاتبة المقال أن هدف ولي العهد محمد بن سلمان من حملة القمع هذه، كما تقول، هو تخويف أي شخص لديه نفوذ. هذه الحملة في السعودية، البلد المعروف بانتشار كبير للفساد، تعني أن أي امير وأي وزير حالي أو سابق يمكنه أن يكون هدفا. الكاتبة ترجح ألا تتحرك أي معارضة ضد الأمير محمد بن سلمان لأنه تمكن وبعد عام من التحكم في وزارتي الأمن والدفاع.

وفي مقال تحليلي في صحيفة هاآرتز الإسرائيلية، يتساءل الكاتب زفي بارئيل: هل سيكتفي ولي العهد السعودي بإيقاف أحد عشر ثري منافس له سياسيا أم إنها أول خطوة في مسلسل سيتوج باعتلاء محمد بن سلمان عرش السعودية، وهل توقيت الاعتقالات مرتبط بشعور مفاجئ في السعودية بضرورة القضاء على الفساد المستشري أم إنها مرتبطة بشعور بضرورة إحداث تغيير سريع في النظام مادام الملك سلمان على قيد الحياة؟ ويرى الكاتب أنه من الصعب التنبؤ بنتائج هذا المسلسل الذي بدأ منذ تعيين سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية في العام ألفين وخمسة عشر، وما تبعه من إبعاد بعض الأمراء عن مراكز السلطة.

في أخبار أخرى، تعلق الصحف الأمريكية على حادث إطلاق النار الذي شهدته كنيسة في ولاية تكساس. ونقرأ في صحيفة دي واشنطن بوست أن من أسباب حيازة المشتبه به بارتكاب الاعتداء أسلحة نارية، هو عدم إنذار سلاح الجو الأمريكي السلطات الفيدرالية بالماضي العنيف للجندي السابق ديفين باتريك كيلي. الصحيفة كتبت إنه كان من الممكن منع المشتبه به من شراء أسلحة نارية وسترات واقية من الرصاص لو أعلم سلاح الجو الأمريكي السلطات بتورطه في قضايا عنف منزلي ضد زوجته وطفله. الأمر الذي كان قد أدى إلى الحكم عليه بسنة سجنا وإبعاده من الخدمة العسكرية.

لا زالت الصحف تتناول قضية تسريب وثائق حول كيفية استثمار الأثرياء في العالم لأموالهم. هذه التسريبات خصت مثلا علامة نايك للملابس الرياضية وبطل العالم للفورمولا وان لويس هاميلتون، وشركة آبل، وشخصيات سياسية عالمية. صحيفة لوموند كتبت في الافتتاحية إن التحقيق العالمي الذي أسفر عن هذه التسريبات كشف أن ثلاثة مئة وخمسين مليار يورو من الاقتصاد العالمي يفلت من المراقبة كل عام، والتهرب الضريبي خطر على ديموقراطياتنا ويغذي عدم المساواة والظلم، ودعت الصحيفة إلى إيجاد حلول لهذه الظاهرة عبر وقف جشع البعض، ووضع حد لتراخي الدول مع المتهربين ضريبيا.

اهتمت الصحف كذلك بمرور مئة عام على الثورة الروسية. صحيفة ليزيكو الفرنسية كتبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بعيدا عن الأضواء بالذكرى المئوية للثورة البولشفية، لأن أولويته هي عدم إحداث انقسامات جديدة في المجتمع الروسي. ومجلة ذي موسكو تايمز كتبت إن الروس فعلا منقسمون حيال الاحتفالات بثورة أكتوبر. وكتبت المجلة إن الكرملين بقي غامضا خلال الأشهر الأخيرة حول موقفه من هذا الحدث الذي غير مجرى تاريخ العالم.

إعداد محجوبة كرم