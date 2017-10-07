الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

وزير الخارجية الإسباني لفرانس24: الأزمة في كاتالونيا لا تتطلب وساطة دولية

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان : أين الخلل وأين الحل؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا منحت جائزة نوبل للسلام لـ " آيكان"؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: تنديد أممي بالتحالف العربي

للمزيد

وقفة مع الحدث

بماذا ردت بغداد على عرض الوساطة الفرنسية؟

للمزيد

ضيف اليوم

النيجر: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يكشف الوجود العسكري لواشنطن في منطقة الساحل

للمزيد

تكنوفيليا

تطبيق يحول الوثائق المكتوبة بخط اليد إلى وثائق رقمية

للمزيد

حوار

مولود تشاوش أوغلو: استفتاء كردستان لا يعطي حقوقا إضافية للأكراد..وسنغلق خط النفط إن طلبت بغداد ذلك

للمزيد

حوار

فالح الفياض: وحدة العراق خط أحمر.. والدستور هو سقف الجميع

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بريطانيا: عدة إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

© أ ف ب | نائب قائد الشرطة البريطانية بالوكالة ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب مارك راولي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/10/2017

أصيب عدة أشخاص بجروح السبت بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حسبما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية التي أوقفت رجلا في موقع الحادث. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها لا تتعامل مع الحادث كعملية إرهابية.

قالت شرطة لندن السبت إن عددا من المارة أصيبوا واعتقل رجل قرب متحف التاريخ الطبيعي وسط العاصمة البريطانية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف الذي يرتاده سائحون أيضا.

ووصفت الشرطة الواقعة في منطقة ساوث كينزنجتون في لندن بأنها تصادم، وقالت إن الدافع قيد التحقيق. وأعلنت في وقت لاحق أنها لا تتعامل مع الواقعة كعملية إرهابية.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن عناصر من الشرطة توجهوا إلى المكان. وأكدت متحدثة باسم المتحف للوكالة أن سيارة دهست عددا من المارة.

كما أعلن متحف التاريخ الطبيعي أن حادثا خطيرا وقع خارجه وإنه يتعاون مع الشرطة. وقال متحدث باسم المتحف لرويترز إنه لا يسمح لأحد بالدخول إلى المبنى، ويتم إخراج الناس عبر منفذ مختلف.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الحشود في هذه المنطقة السياحية المكتظة في ساوث كينسنغتون والتي تضم أيضا متحف فيكتوريا آند ألبرت ومتحف العلوم، أصيبوا بالذعر وفروا من المكان.

والإجراءات الأمنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمسة هجمات إرهابية في ستة أشهر بينها أربعة في لندن وواحد في مانشستر، أدت إلى مقتل 35 شخصا.

وأعلنت شرطة العاصمة أنها استدعيت إلى المكان عند الساعة 13:21 ت غ إثر تقارير عن حادث دهس. وقالت الشرطة في بيان إن "عددا من المارة أصيبوا بجروح. وتم توقيف رجل في المكان". وأضافت "يجري التحقيق في ظروف ودوافع" الحادث.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: توجيه الاتهام إلى شاب في إطار التحقيق حول هجوم مترو لندن

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في هجوم مترو لندن

    للمزيد

  • بريطانيا

    المشتبه به الثاني في اعتداء لندن كان مختبئا في شقة يملكها زوجان كرمتهما الملكة في 2010

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي