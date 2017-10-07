بريطانيا: عدة إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

أصيب عدة أشخاص بجروح السبت بعدما صدمتهم سيارة قرب متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حسبما أعلنت شرطة العاصمة البريطانية التي أوقفت رجلا في موقع الحادث. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها لا تتعامل مع الحادث كعملية إرهابية.

قالت شرطة لندن السبت إن عددا من المارة أصيبوا واعتقل رجل قرب متحف التاريخ الطبيعي وسط العاصمة البريطانية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف الذي يرتاده سائحون أيضا.

ووصفت الشرطة الواقعة في منطقة ساوث كينزنجتون في لندن بأنها تصادم، وقالت إن الدافع قيد التحقيق. وأعلنت في وقت لاحق أنها لا تتعامل مع الواقعة كعملية إرهابية.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن عناصر من الشرطة توجهوا إلى المكان. وأكدت متحدثة باسم المتحف للوكالة أن سيارة دهست عددا من المارة.

كما أعلن متحف التاريخ الطبيعي أن حادثا خطيرا وقع خارجه وإنه يتعاون مع الشرطة. وقال متحدث باسم المتحف لرويترز إنه لا يسمح لأحد بالدخول إلى المبنى، ويتم إخراج الناس عبر منفذ مختلف.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن الحشود في هذه المنطقة السياحية المكتظة في ساوث كينسنغتون والتي تضم أيضا متحف فيكتوريا آند ألبرت ومتحف العلوم، أصيبوا بالذعر وفروا من المكان.

والإجراءات الأمنية مشددة في بريطانيا التي شهدت خمسة هجمات إرهابية في ستة أشهر بينها أربعة في لندن وواحد في مانشستر، أدت إلى مقتل 35 شخصا.

وأعلنت شرطة العاصمة أنها استدعيت إلى المكان عند الساعة 13:21 ت غ إثر تقارير عن حادث دهس. وقالت الشرطة في بيان إن "عددا من المارة أصيبوا بجروح. وتم توقيف رجل في المكان". وأضافت "يجري التحقيق في ظروف ودوافع" الحادث.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

نشرت في : 07/10/2017