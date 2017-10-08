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الشرق الأوسط

آلاف الإسرائيليات والفلسطينيات ينهين مسيرة من أجل السلام

© فرانس24 - أرشيف | فتيات في مخيم بأمريكا يجمع لأسبوعين مراهقات فلسطينيات وإسرائيليات لخلق التقارب بينهن

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/10/2017

تختم آلاف النساء الإسرائيليات والفلسطينيات الأحد في القدس مسيرة استمرت لأسبوعين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وطالبن بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

تنهي الأحد آلاف النساء الإسرائيليات والفلسطينيات في القدس مسيرة دامت أسبوعين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتوقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونظمت حركة "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية هذه التظاهرة بهدف "إسماع صوت عشرات آلاف النساء اليهوديات الإسرائيليات والعربيات من اليسار والوسط واليمين وشريكاتهن الفلسطينيات، واللواتي أخذن بأيدي بعضهن بعضا على طريق السلام".

وانطلقت المسيرة في 24 أيلول/سبتمبر الماضي بمشاركة نساء فلسطينيات وإسرائيليات. وشاركت آلاف من الناشطات في المسيرة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأكدت المستوطنة ميخال فرومان التي تعرضت لعملية طعن على يد شاب فلسطيني فيما كانت حاملا في طفلها الخامس في كانون الثاني/يناير 2016 في مستوطنة تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي شاركت في التظاهرة الأسبوع الماضي، إنها ترغب "بالإيمان بالسلام". وتابعت "كامرأة متدينة، أن أقول إنني لا أؤمن بالسلام يعني أنني لا أؤمن بالله".

وقالت هدى أبو عرقوب إحدى المنظمات الفلسطينيات والتي جاءت من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة إن "هذه المسيرة ليست تظاهرة إضافية بل طريقة للقول أننا نرغب بالسلام ومعا يمكننا تحقيقه". وتأتي التظاهرة بينما يرى محللون أن الامل ضئيل بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل والتي تضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بينما لا يحظى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (82 عاما) بشعبية لدى الفلسطينيين.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017

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