الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

وزير الخارجية الإسباني لفرانس24: الأزمة في كاتالونيا لا تتطلب وساطة دولية

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان : أين الخلل وأين الحل؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا منحت جائزة نوبل للسلام لـ " آيكان"؟

للمزيد

مراسلون

الموصل.. حياة بين الركام والألغام

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: تنديد أممي بالتحالف العربي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس: نحو ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب

للمزيد

وقفة مع الحدث

بماذا ردت بغداد على عرض الوساطة الفرنسية؟

للمزيد

ضيف اليوم

النيجر: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يكشف الوجود العسكري لواشنطن في منطقة الساحل

للمزيد

تكنوفيليا

تطبيق يحول الوثائق المكتوبة بخط اليد إلى وثائق رقمية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

الجزائر: شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة

© أ ف ب | الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية من على كرسيه النقال في مركز تصويت في الجزائر العاصمة في 4 أيار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/10/2017

طالبت ثلاث شخصيات عسكرية وسياسية في الجزائر بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده، كما جاء في بيان نشر الأحد.

وقعت ثلاث شخصيات جزائرية، بينها أحمد طالب الإبراهيمي، بيانا نشر الأحد يطالب بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال "جبهة مشتركة" للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده.

ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.

وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد "إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (...) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير..." متابعا "لقد طفح الكيل".

ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى "طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى" و "بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم".

ودعا البيان الجيش "بما أنه يظل المؤسسة الأقل انتقادا" إلى المشاركة في التغيير السلمي "والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية" أو البقاء على الحياد. وأضاف الموقعون على البيان أنه على المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية".

وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 بعد جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم أن ظهوره العلني نادر، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره.

وقبل أسابيع تعالت أصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان "عجز الرئيس عن ممارسة مهامه" لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقعين على البيان فإن "المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال.."

وينص دستور الجزائر الذي تم تعديله في 2016 على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ما يعني أنه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى. وكان قد تم تعديل الدستور الجزائري في 2008، ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017

  • الجزائر

    الجزائر: صراع مراكز القوى يطيح بعبد المجيد تبون من رئاسة الوزراء

    للمزيد

  • الجزائر

    الجزائر: إقالة عبد المجيد تبون من رئاسة الوزراء وتعيين أحمد أويحيى خلفا له

    للمزيد

  • الجزائر

    عيد استقلال الجزائر: بوتفليقة يطالب فرنسا بالاعتراف بما "اقترفته" في حق الجزائريين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي