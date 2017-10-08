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أمريكا

ترامب: لن أنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/10/2017

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي، لأنه يريد أولا إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثارت نية ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، جدلا واسعا إذ رحبت إسرائيل بالقرار، في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ذلك من شأنه أن يدمر عملية السلام ويجر المنطقة إلى الفوضى.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه لن يمضي قدما في تعهده المثير للجدل بنقل سفارة بلاده إلى القدس لأنه يريد أولا إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد ترامب في مقابلة عبر البرنامج التلفزيوني للحاكم السابق مايك هاكابي "أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر بنقل السفارة إلى القدس".في إشارة منه إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي "سنتخذ قرارا في المستقبل غير البعيد" لكنه شدد على أن الجهود المبذولة لإحلال السلام تاتي أولا.

وفي 18 أيلول/سبتمبر، أعلن ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك أن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أمر "ممكن"، مؤكدا أن إدارته ستبذل ما في وسعها للتوصل إليه.

ويذكر ان ترامب صرح على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة "سنمنحه (السلام) أولوية مطلقة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يحدث ذلك. يقول معظم الناس إنه ليست هناك فرصة على الإطلاق".

وتابع "أعتقد أن إسرائيل تريد ذلك واعتقد أن الفلسطينيين يريدون ذلك ويمكنني أن اقول لكم إن ادارة ترامب تريده أيضا".

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 08/10/2017

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