الإعصار نايت يضرب سواحل الولايات المتحدة الأمريكية

وصل الإعصار نايت إلى سواحل الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت. وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن نايت يتحرك بسرعة 31 كيلومترا في الساعة ترافقه رياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة. ولحماية السكان، اتخذت السلطات إجراءات وقائية، فأمرت بإخلاء مناطق على طول الساحل الأمريكي ، كما فرضت حظر التجول في نيو أورلينز.

وصل الإعصار نايت الذي صنف من الدرجة الأولى إلى سواحل الولايات المتحدة مساء السبت، بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفا دمارا في أمريكا الوسطى حيث أودى بحياة 31 شخصا.

وضرب الإعصار الأراضي الأمريكية قادما من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ). وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن نايت يتحرك بسرعة 31 كيلومترا في الساعة ترافقه رياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن "يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الأحد".

إخلاء مناطق وفرض حظر تجول

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعا أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأمريكي، وفرض حظر تجول في نيو أورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما لوصول نايت.

ويفترض ألا يضرب الإعصار نيو أورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب بمقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

ولا تزال الولايات المتحدة تلملم أضرار الإعصارين القويين: هارفي الذي اجتاح تكساس في آب/أغسطس، وإيرما في أيلول/سبتمبر.

كذلك اجتاح الإعصار ماريا منطقة الكاريبي في أواخرأيلول/سبتمبر مخلفا دمارا هائلا في العديد من الجزر بينها دومينيكا وبورتريكو.

وتشهد مناطق أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير أطلسية بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

غير أن 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017