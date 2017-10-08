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رياضة

تونس: وفاة وزير الصحة سليم شاكر بنوبة قلبية أثناء حملة للتوعية بالسرطان

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/10/2017

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر الأحد بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مشاركته في حملة نظمت للتوعية بخطر مرض السرطان.

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر عن عمر 56 عاما الأحد إثر إصابته بننوبة قلبية خلال ماراتون نظم لفائدة جمعية تكافح مرض السرطان، وفق ما أعلنت الوزارة.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في نعيه للوزير "فقدت برحيله أخا وصديقا وزميلا. عرفته مناضلا من أجل تونس (...) رحل عنا سليم وهو يقوم بواجبه، وتوفي وهو يقوم بعمل إنساني نبيل".

وكان الفقيد شارك صباح الأحد في مدينة نابل لمسافة نحو 500 متر في ماراتون نظمته جمعية لمكافحة أمراض السرطان، بهدف جمع تمويلات لبناء مستشفى يخصص للأطفال المصابين بالسرطان، حسب مكتب الإعلام في وزارة الصحة التونسية.

وألقى الوزير كلمة ثم صعد إلى سيارته حيث أصيب بوعكة، وفق نفس المصدر، وتوفي في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية الذي نقل إليه.

وأشادت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصال الراحل الذي كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية، وعين وزيرا للصحة في التعديل الأخير للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017.

وكان سليم شاكر تولى مرارا مناصب حكومية منذ ثورة 2011 وشغل خصوصا منصبي وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية في 2016.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017

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