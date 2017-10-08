إطلاق نار بين القوات التركية وجهاديين سوريين على حدود محافظة إدلب

تبادلت القوات التركية الأحد إطلاق النار مع جهاديين ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" على حدود إدلب. ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فصائل من الجيش السوري الحر ستنفذ عملية عسكرية ضد "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وأن بلاده ستدعم هذه العملية، بالإضافة إلى الدعم الجوي الروسي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان، أن القوات التركية تبادلت الأحد إطلاق النار مع جهاديين تابعين لتنظيم "القاعدة" السوري السابق على حدود محافظة إدلب وذلك غداة إعلان أنقرة عن عملية وشيكة هناك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن السبت أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا تشن عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بهدف طرد الجهاديين منها.

مداخلة حسين أسد مراسل فرانس 24 حول الاشتباكات على الحدود التركية السورية

وقام جهاديو "هيئة تحرير الشام" صباح الأحد بإطلاق النار على القوات التركية التي كانت تقوم بإزالة جزء من الجدار الممتد على طول الحدود بين تركيا وومحافظة إدلب، بحسب المرصد وشهود. وقال شاهد عيان إن "مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام أطلقت النار على مركبة كانت تقوم بإزالة جزء من الجدار وردت القوات التركية بالمثل وقامت بقصف المنطقة أيضا".

من جهته، أفاد المرصد أنه يجري "تبادل إطلاق نار مكثف بين الطرفين" مشيرا إلى أن الاشتباك مستمر، لكن الحادث لا يشير إلى أنه انطلاق للعملية العسكرية التي أعلن عنها أردوغان السبت. وأضاف أن القصف التركي وقع بالقرب من معسكر للمدنيين النازحين يقع على الحدود مما دفع البعض إلى الفرار من المنطقة، كما قصف مقاتلو "هيئة تحرير الشام" موقعا تركيا بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي.

ونقلت محطة "أن تي في" التلفزيونية التركية الخاصة عن "مصادر عسكرية" حدوث تبادل لإطلاق النار في المنطقة الحدودية. وذكرت على موقعها الإلكتروني أن الجيش التركي قصف بالمدفعية دعما لحلفائه من الفصائل المقاتلة السورية.

مناطق خفض التوتر

وكانت الحملة ضد الهيئة موضوع بحث لعدة أسابيع ومرتبطة بخطط لتنفيذ ما يسمى "مناطق خفض التوتر" في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

وكانت روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة اتفقت في أيار/مايو في إطار محادثات أستانا على إقامة أربع مناطق خفض توتر من بينها محافظة إدلب والغوطة الشرقية بهدف إفساح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار في البلاد التي تشهد نزاعا منذ ست سنوات.

وتعد المنطقة التي تضم إدلب آخر منطقة تدخل حيز التطبيق، وتوقف تنفيذها بسبب المعارضة الشرسة لـ"هيئة تحرير الشام" المنضوية سابقا تحت الذراع السوري لتنظيم "القاعدة".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، منذ 23 تموز/يوليو على الجزء الأكبر من محافظة إدلب مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى. وقد حذرت السبت "الخونة" الذين يحاولون التقارب مع "المحتل الروسي" الحليف لنظام دمشق.

وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017