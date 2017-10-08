هاميلتون يفوز بجائزة اليابان الكبرى في فورمولا واحد بعد انسحاب منافسه فيتل

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، جائزة اليابان الكبرى للسيارات، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، مستفيدا من انسحاب منافسه الألماني سيباستيان فيتل.

فاز سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد، بلقب جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مستفيدا بشكل مثالي من انسحاب منافسه على صدارة الترتيب العام سائق فيراري الألماني سيباسيتيان فيتل.

وتقدم هاميلتون على سائقي ريد بول، الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكياردو، بعدما اضطر فيتل الذي انطلق من المركز الثاني خلف البريطاني، للانسحاب من السباق بسبب مشكلة في المحرك. وبذلك، وسع هاميلتون الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 59 نقطة عن فيتل، قبل أربع مراحل فقط من نهاية البطولة.

مسيرة حافلة بالانتصارات

وحقق البريطاني الباحث عن لقبه الرابع في بطولة العالم، اليوم الفوز الحادي والستين له في مسيرته، وسيدخل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بعد أسبوعين مع فرصة لحسم بطولة 2017، في حال تمكن من الفوز بالسباق. ولم يحقق فيتل، بطل العالم أربع مرات (2010-2013)، أفضل من المركز السادس.

فيراري تواجه مشاكل ميكانيكية

وهيمن هاميلتون على جائزة اليابان على حلبة سوزوكا منذ انطلاقه من المركز الأول، وتلقى نبأ سارا بعد انقضاء أربع لفات فقط، اذ اضطر فيتل للانسحاب. وشكا الألماني لفريقه من عدم توافر قوة كافية في محرك سيارته بعد الانطلاق، علما أن ميكانيكيي الفريق عملوا قبيل انطلاق السباق على حل مشكلة في شمعة الإشعال بمحركه، يرجح أنها كانت السبب الذي أدى إلى انسحابه في نهاية المطاف.

وتعتبر هذه المرة الثانية تواليا التي يواجه فيها فريق فيراري مشاكل في المحرك، بعدما اضطر إلى تغيير محرك فيتل (30 عاما) في جائزة ماليزيا الكبرى الأسبوع الماضي، ما أدى إلى معاقبته بالانطلاق من المركز الأخير، على أنه حقق تقدما لافتا في السباق وأنهاه في المركز الرابع.

وفي السباق الياباني، بدا أن المشاكل الميكانيكية قد تطال هاميلتون أيضا، إذ شكا في الختام من "ارتجاجات" في سيارته، بدا أثرها جليا بتراجع سرعته في مقابل تقدم ثابت لفيرشتابن (20 عاما) الذي أحرز لقب جائزة ماليزيا الأسبوع الماضي. واقترب الهولندي بشكل كبير في اللفتين الأخيرتين من المتصدر البريطاني (أقل من ثانية)، إلا أن تقدمه عرقله وجود العديد من السائقين المتأخرين على الحلبة، ما حال دون تمكن فيرشتابن من القيادة بثبات واستمرارية خلف هاميلتون.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/10/2017