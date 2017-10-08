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آسيا

كيم جونغ أون: البرنامج النووي لكوريا "رادع قوي" يضمن سيادة بيونغ يانغ

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/10/2017

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الرسمية الأحد عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في خطاب أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أن القوة النووية لكوريا الشمالية رادع وضامن للسيادة. ويأتي هذا الخطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس صوت الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأحد عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن البرنامج النووي "رادع قوي" يضمن سيادة بيونغ يانغ وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "شيئا واحدا فقط سيفلح" عند التعامل مع الدولة المعزولة. ولم يوضح ترامب إلى أي شيء كان يشير بكلماته، لكن تعليقاته تدعم على ما يبدو احتمال أنه يفكر في عمل عسكري.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن كيم ناقش "الوضع الدولي المعقد" في خطاب أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أمس السبت. مضيفا أن أسلحة البلاد النووية "رادع قوي يحمي بشدة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا" مشيرا إلى "التهديدات النووية المتواصلة التي يوجهها الإمبرياليون الأمريكيون".

ست تجارب نووية

وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين فوق اليابان وأجرت ست تجارب نووية، وربما تخطو خطوات سريعة صوب هدف تطوير أسلحة نووية تحمل رؤوسا نووية وقادرة على ضرب البر الأمريكي الرئيسي.

ونقل عن عضو بالبرلمان الروسي قوله يوم الجمعة بعد عودته من زيارة لكوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تستعد لاختبار صاروخ من هذا النوع.

وكان ترامب قال فيما سبق إن الولايات المتحدة ستدمر كوريا الشمالية "تماما" إذا ما دعت الضرورة لحماية نفسها وحلفائها.

وفي خطابه أمس، قال كيم إن الوضع يثبت أن سياسة كوريا الشمالية المتمثلة في تطوير أسلحة نووية بالتزامن مع تحسين الاقتصاد "سليمة تماما". وذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض التغييرات داخل دوائر السلطة الغامضة في البلاد.

وتم تعيين كيم يو جونغ شقيقة كيم عضوا مناوبا في المكتب السياسي وهو أعلى هيئة لصنع القرار ويرأسها الزعيم الكوري الشمالي بنفسه. وبذلك تحل الأخت البالغة من العمر 30 عاما محل عمتها كيم كيونغ هي التي كان لها دور كبير في اتخاذ القرارات في عهد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل وهو والد الزعيم الحالي للبلاد.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 08/10/2017

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