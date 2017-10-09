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أفريقيا

رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الجزائر في جولة تقوده إلى المغرب

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/10/2017

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. ومن المقرر أن يلتقي مدفيديف بنظيره الجزائري أحمد أويحيى، ورئيسي مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ومجلس النواب السعيد بوحجة، بينما لم يتم الإعلان عن أي لقاء يجمع المسؤول الروسي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن المقرر أن يتوجه مدفيديف الثلاثاء إلى المغرب.

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين إلى الجزائر في زيارة تستمر 24 ساعة، تهدف إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، وفي مجال الطاقة، والشؤون الإنسانية والثقافية.

وكان في استقبال مدفيديف لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الحكومي.

وأفادت مديرية الاتصال لرئاسة الوزراء أن وسائل الإعلام الحكومية وحدها ستغطي هذه الزيارة.

ولم يسمح لوكالة فرنس برس بتغطية وصول رئيس الوزراء الروسي في المطار ولا حتى تغطية المؤتمر الصحافي المقرر الثلاثاء.

وكانت وسائل الإعلام الخاصة والدولية قد منعت من تغطية زيارة الرئيس الفنزويلي في أيلول/سبتمبر 2017.

لم يتم الإعلان عن أي لقاء يجمع ميدفيديف بالرئيس بوتفليقة

وينتظر أن يتحادث المسؤول الروسي خلال زيارته مع نظيره الجزائري، إضافة إلى رئيسي غرفتي البرلمان، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة رئيس مجلس النواب، بحسب ما أفادت الحكومة الروسية.

ولم يتم الإعلان عن أي لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (80 سنة) الذي بات لا يظهر إلا نادرا عبر التلفزيون الحكومي منذ إصابته بجلطة في 2013.

ومن الجزائر يتوجه ميدفديف الثلاثاء إلى المغرب.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/10/2017

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