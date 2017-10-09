هل انقلبت تركيا على حلفاء الأمس؟

اهتمت الصحف اليوم باستعداد تركيا لتنفيذ عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا ضد "هيئة تحرير الشام"، واهتمت الصحف كذلك بوقف متبادل بين كل من تركيا والولايات المتحدة لإصدار التأشيرات وإجراءات أمريكية جديدة ضد الهجرة غير الشرعية، والكاتالان يخرجون في مسيرات حاشدة ضد استفتاء الانفصال ولأجل وحدة إسبانيا.

البداية باستعدادات الجيش التركي لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا. صحيفة حريات دايلي نيوز التركية كتبت إنه وبعد سبعة أشهر من انتهاء عملية درع الفرات توشك القوات التركية مرة أخرى على اجتياز الحدود السورية نحو إدلب. هذه العملية تأتي في إطار اتفاق ثلاثي مع روسيا وإيران لأجل تعزيز الهدنة الجارية بين النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة. الصحيفة اعتبرت العملية العسكرية في إدلب أكثر خطورة من عملية درع الفرات لأن "هيئة تحرير الشام" التي ستحاربها تركيا تسيطر على مناطق كثيرة من المحافظة مما يجعل هذه المحافظة أكثر خطورة من باقي مناطق سوريا.. الصحيفة كتبت إن عدد عناصر هذه الجماعة يتراوح بين عشرين ألفا وثلاثين ألف مقاتل.

هدف تركيا من هذه العملية هو تأمين حدودها بإبعاد الخطر الكردي وحجز مقعد لها في أي تسوية مستقبلية في هذا البلد تكتب صحيفة العرب اللندنية. وتردف الصحيفة بالقول إنه وفي الوقت الذي يستعر فيه التنافس بين القوى المتصارعة في سوريا تحت عباءة مكافحة الإرهاب يدخل اللاعب التركي بثقله شمال غرب سوريا وتحديدا إلى محافظة إدلب. تركيا تستعد لإجراء هذه العملية بتنسيق مع موسكو وطهران ودمشق.. لمحاربة جبهة فتح الشام صديقة الأمس القريب. نقرأ في صحيفة العرب. هذه الصحيفة رأت أن تركيا أصبحت إحدى ركائز المحور الروسي، بعد أن خاب أملها في الحليف الأميركي الذي حسم أمره باتجاه الرهان على الطرف الكردي لضمان نفوذه في سوريا.

تركيا تتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة وتعلق خدمات التأشيرات لصالح الأمريكيين ما عدا التأشيرات التي تخص الهجرة. صحيفة لوموند الفرنسية كتبت إن البلدين تركيا والولايات المتحدة تعلقان خدمات التأشيرات وأنقرة اتخذت هذا القرار يوم أمس بعد قرار مماثل أعلنته واشنطن، والهدف الذي أعلنته سلطات البلدين إعادة تقييم التزاماتهما تجاه موظفيهما. القرار يأتي عقب توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في السفارة الأمريكية مشتبه به في صلته بفتح الله غولن الإمام التركي المعارض المقيم بالولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل الذي حصل في يوليو تموز 2016

إدراة الرئيس دونالد ترامب شددت إجراءاتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين بإصدارها يوم أمس قائمة من التعليمات والمبادئ للحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين على التراب الأمريكي. صحيفة ذي واشنطن بوست كتبت إن هذه القائمة تتضمن تمويل بناء الجدار العازل مع المكسيك وقمع وصول المهاجرين القاصرين إلى الولايات المتحدة، واعتبرت الصحيفة أن هذه التعليمات قد تنسف اتفاقا كان قد أبرم مع الكونغرس للسماح لعشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء بصورة قانونية في البلاد.

اهتمت الصحف كذلك بالمسيرات التي خرجت في مدينة برشلونة يوم أمس للتعبير عن رفض الانفصال عن باقي إسبانيا. صحيفة إلموندو كتبت على الغلاف عبارة "لن يتمكنوا من تقسيم إسبانيا"، ومظاهرة حاشدة في برشلونة لأجل الوحدة والتنوع والديموقراطية الدستورية. الصحيفة كتبت إن عدد من شاركوا في هذه الاحتجاجات يفوق المليون شخص.. أتوا.. وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. أتوا للدفاع عن الوحدة والتسامح ودولة القانون. هكذا، رأت الصحيفة أن الغالبية الصامتة من الكاتالان خرجت للمطالبة بالتعايش السلمي والانسجام الدستوري والمشروع الوطني الذي يتقاسمونه مع مواطنيهم في باقي البلاد.

صحيفة إلبريوديكو عنونت غلافها: "نهاية الصمت"، وكاتالونيا غير الانفصالية تطالب في برشلونة بوحدة إسبانيا. الصحيفة كتبت إن المسيرة التي دعت إليها جمعية المجتمع المدني الكاتالاني أغرقت برشلونة بالأعلام الإسبانية والأوروبية وأعلام كاتالونيا.

اهتمت الصحف كذلك بمسيرة من أجل السلام شاركت فيها نساء فلسطينيات وإسرائيليات لأجل المطالبة بتوقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. صحيفة الوئام الإلكترونية كتبت إن آلاف الفلسطينيات والإسرائيليات اختتمن هذه المسيرة في القدس. المسيرة استمرت لأسبوعين وطافت في كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وكانت وراء تنظيم هذه التظاهرة حركة: "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية بهدف إسماع صوت عشرات آلاف النساء اليهوديات الإسرائيليات والعربيات من اليسار والوسط واليمين وشريكاتهن الفلسطينيات، اللواتي أخذن بأيدي بعضهن بعضا على طريق السلام". صحيفة ذي جيروزاليم بوست كتبت إن هذه الحركة نشأت مباشرة بعد حرب غزة في العام 2014 ، وركزت اهتمامها على ضرورة إيجاد حل لوقف العنف عوض التمسك بخط إيديولوجي معين.

إعداد محجوبة كرم