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اقتصاد

الأمريكي ريتشارد ثالر يفوز بجائزة نوبل للاقتصاد

© أ ف ب | عالم الاقتصاد الأمريكي ريتشارد ثالر الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد

فيديو لين الرفاعي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/10/2017

منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017 إلى عالم الاقتصاد الأمريكي ريتشارد ثالر. وذكر بيان لجنة التحكيم أن ثالر أظهر كيف تؤثر بعض الصفات البشرية مثل حدود العقلانية والتفضيلات الاجتماعية "بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق".

أعلنت لجنة التحكيم المسؤولة عن منح جائزة نوبل للاقتصاد الاثنين عن فوز عالم الاقتصاد الأمريكي ريتشارد ثالر بالجائزة لعمله الرائد في ردم الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس.

وقالت لجنة تحكيم جائزة نوبل في بيان إن ثالر أظهر كيف تؤثر بعض الصفات البشرية مثل حدود العقلانية والتفضيلات الاجتماعية "بشكل منهجي على القرارات الفردية وتوجهات السوق".

وقالت اللجنة إن "نتائجه التجريبية والأبعاد النظرية التي توصل إليها لعبت دورا فاعلا في خلق مجال الاقتصاد السلوكي الجديد والذي يتوسع بسرعة، والذي كان له تأثير كبير في عدد من نواحي الأبحاث الاقتصادية والسياسة".

وقال ثالر للجنة في اتصال عبر الدائرة المغلقة إنه "سعيد" بالجائزة.

وأضاف ممازحا "ليس عليّ بعد الآن مناداة زميلي يوجين فاما ’بروفيسور فاما‘ في ملعب الغولف"، في إشارة إلى زميله في جامعة شيكاغو الذي فاز بجائزة نوبل للاقتصاد في 2013.

وبفوزه بالجائزة حصل عالم الاقتصاد الأمريكي على مبلغ تسعة ملايين كرونور (944 ألف يورو، 1,1 مليون دولار).

وثالر بروفيسور في جامعة شيكاغو التي لها تاريخ طويل مع الجائزة. فأكثر من ثلث المرشحين الـ79 للفوز بنوبل الاقتصاد حتى الآن، علماء اقتصاد تابعون للجامعة.

وظهر ثالر في فيلم "ذا بيغ شورت" (العجز الكبير) الذي يتناول انهيار سوق العقار والرهن العقاري الذي أدى في 2008 إلى الأزمة المالية العالمية.

وفاز في الجائزة العام الماضي البريطاني-الأمريكي أوليفر هارت والفنلندي بنغت هولستروم صاحبا نظرية العقد التي ساهمت في وضع سياسات التأمين وتنظيم دفع رواتب المدراء.

وتتميز جائزة الاقتصاد عن غيرها من جوائز نوبل بأن البنك المركزي السويدي هو الذي أطلقها في 1968، بينما أطلق الجوائز الأخرى العالم السويدي ألفرد نوبل في 1895.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/10/2017

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