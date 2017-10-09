الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

هل انقلبت تركيا على حلفاء الأمس؟

للمزيد

حوار

وزير الخارجية الإسباني لفرانس24: الأزمة في كاتالونيا لا تتطلب وساطة دولية

للمزيد

أسبوع في العالم

كردستان : أين الخلل وأين الحل؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا منحت جائزة نوبل للسلام لـ " آيكان"؟

للمزيد

مراسلون

الموصل.. حياة بين الركام والألغام

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: تنديد أممي بالتحالف العربي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس: نحو ميزانية تقشفية تتضمن زيادة الضرائب

للمزيد

وقفة مع الحدث

بماذا ردت بغداد على عرض الوساطة الفرنسية؟

للمزيد

ضيف اليوم

النيجر: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يكشف الوجود العسكري لواشنطن في منطقة الساحل

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

غرق مركب للاجئين الروهينغا يؤدي لعدة قتلى وعشرات المفقودين

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/10/2017

أعلن علاء الدين نايان المسؤول في حرس الحدود البنغالي أن مركبا محملا باللاجئين الروهينغا الفارين من بورما غرق بينما كان يقل نحو مئة شخص، ما أدى لمقتل 12 وفقدان العشرات.

أدى غرق مركب يقل عددا من المسلمين الروهينغا الفارين من بورما إلى بنغلادش لمقتل 12 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرين، حسبما أعلن حرس الحدود لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في حرس الحدود علاء الدين نايان إن المركب "كان يقل حوالى مئة شخص". وأضاف أن شهادات الناجين تشير إلى أن بين هؤلاء كان هناك نحو أربعين راشدا، موضحا أن "الباقين أطفال".

وأكد عبد الجليل المسؤول الآخر في حرس الحدود "تحدثنا إلى عدد كبير من الناجين. قال أحدهم إن المركب كان يقل بين ثمانين ومئة شخص، بينهم ثلاثون إلى 35 رجلا".

ووقع حادث الغرق الجديد هذا مساء الأحد بالقرب من قرية غالاشار الساحلية في خليج البنغال بالقرب من مصب نهر ناف الذي يفصل بين بورما وبنغلادش.

وقال حرس الحدود إنه عثر صباح الاثنين على جثث 12 شخصا هم "عشرة أطفال وسيدة مسنة ورجل".

وفر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف أهلية اعتبرتها الأمم المتحدة "تطهيرا عرقيا". ويحمل الجيش في بورما مسلحين من الروهينغا مسؤولية الاضطرابات.

ورغم وجود إشارات إلى تراجع حدة العنف خلال الأسابيع الماضية، ما زال عشرات الآلاف من الروهينغا يتدفقون إلى بنغلادش بعد أن تحولت مئات القرى في المنطقة التي شهدت أعمال العنف إلى رماد بعدما أحرقتها، بحسب اللاجئين والمنظمات الحقوقية، القوات البورمية بمساعدة من عصابات بوذية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/10/2017

  • بنغلادش

    يوميات موفدة فرانس24 إلى بنغلادش: بورما أمامك.. و"الناف" بلا مهاجرين!

    للمزيد

  • الصين

    غوتيريس يطالب بوقف العمليات العسكرية خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول بورما

    للمزيد

  • بورما

    حصري فرانس24 "جيش إنقاذ الروهينغا - أراكان": لسنا منظمة إرهابية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي