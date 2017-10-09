غرق مركب للاجئين الروهينغا يؤدي لعدة قتلى وعشرات المفقودين

أعلن علاء الدين نايان المسؤول في حرس الحدود البنغالي أن مركبا محملا باللاجئين الروهينغا الفارين من بورما غرق بينما كان يقل نحو مئة شخص، ما أدى لمقتل 12 وفقدان العشرات.

أدى غرق مركب يقل عددا من المسلمين الروهينغا الفارين من بورما إلى بنغلادش لمقتل 12 شخصا على الأقل وفقدان عشرات آخرين، حسبما أعلن حرس الحدود لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في حرس الحدود علاء الدين نايان إن المركب "كان يقل حوالى مئة شخص". وأضاف أن شهادات الناجين تشير إلى أن بين هؤلاء كان هناك نحو أربعين راشدا، موضحا أن "الباقين أطفال".

وأكد عبد الجليل المسؤول الآخر في حرس الحدود "تحدثنا إلى عدد كبير من الناجين. قال أحدهم إن المركب كان يقل بين ثمانين ومئة شخص، بينهم ثلاثون إلى 35 رجلا".

ووقع حادث الغرق الجديد هذا مساء الأحد بالقرب من قرية غالاشار الساحلية في خليج البنغال بالقرب من مصب نهر ناف الذي يفصل بين بورما وبنغلادش.

وقال حرس الحدود إنه عثر صباح الاثنين على جثث 12 شخصا هم "عشرة أطفال وسيدة مسنة ورجل".

وفر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من شمال ولاية راخين في شهر واحد هربا من عمليات عسكرية ينفذها الجيش وأعمال عنف أهلية اعتبرتها الأمم المتحدة "تطهيرا عرقيا". ويحمل الجيش في بورما مسلحين من الروهينغا مسؤولية الاضطرابات.

ورغم وجود إشارات إلى تراجع حدة العنف خلال الأسابيع الماضية، ما زال عشرات الآلاف من الروهينغا يتدفقون إلى بنغلادش بعد أن تحولت مئات القرى في المنطقة التي شهدت أعمال العنف إلى رماد بعدما أحرقتها، بحسب اللاجئين والمنظمات الحقوقية، القوات البورمية بمساعدة من عصابات بوذية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/10/2017