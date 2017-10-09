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أوروبا

رئيس إقليم كاتالونيا يهدد مدريد بالانفصال في حال رفض الوساطة

© أ ف ب | رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت

فيديو عبد الله ملكاوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/10/2017

قال كارلس بيغديمونت رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني إنه "إذا لم تجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي" على مقترحات الوساطة، فـ"سنقوم بما جئنا للقيام به"، أي إعلان الاستقلال. ومن المنتظر أن يلقي بيغديمونت خطابا أمام برلمان الإقليم الثلاثاء حول الأزمة.

حذر رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد من عدم الرد على مقترحات الوساطة لتهدئة الأزمة، قائلا إنه سيكون مستعدا لإعلان الاستقلال في غياب الحوار.

ومن المقرر أن يتحدث بيغديمونت الثلاثاء أمام برلمان إقليمه "بشأن الوضع السياسي الحالي". وليس هناك مسألة أخرى مدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش)، في وقت تخشى المعارضة من أن يقدم البرلمان على إعلان استقلال الاقليم.

وقال بيغديمونت في مقابلة مع التلفزيون العام الكاتالوني "لقد فتحنا الباب للوساطة. لقد قلنا ’نعم‘ لجميع إمكانات الوساطة التي قدمت إلينا. الأيام تمر، وإذا لم تجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي، سنقوم بما جئنا للقيام به".

وبعد أسبوع من الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا والذي قالت مدريد إنها منعت إجراءه، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأحد، للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية.

وهتفت الحشود التي كانت تحمل آلاف الأعلام الإسبانية، "لتحيا كاتالونيا! لتحيا إسبانيا!"في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975.

وجرت أول مظاهرة كبيرة مناهضة لاستقلال كاتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، تحت شعار "كفى! لنتعقل". وأعلنت شرطة البلدية أن نحو 350 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما قال المنظمون إن العدد راوح بين 930 و950 ألف شخص.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/10/2017

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