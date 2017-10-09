كرة القدم: صور ومشاهد الفرحة تعم مصر بعد تأهل "الفراعنة" لكأس العالم 2018

أثار تأهل المنتخب المصري لكرة القدم الأحد، إلى نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا، فرحة عارمة في مختلف أنحاء البلاد وخارجها، وغمرت البهجة قلوب الملايين عندما سجل محمد صلاح هدف الفوز والتأهل (2-1) في مرمى الكونغو بالوقت بدل الضائع. وهتف المصريون "كأس العالم، كأس العالم" للمرة الأولى منذ 1990.

كان المنتخب المصري متوجها بثبات نحو نهائيات كأس العالم 2018 لغاية الدقيقة 87 من المباراة أمام نظيره الكونغولي، مساء الأحد على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية أمام 86 ألف مشجع، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

بكاء معلق مصري بتأهل مصر لكأس العالم 2018

ولكن قلوب المصريين "توقفت" عندما سجل أرنولد بوكا موتو هدف التعادل لمنتخب الكونغو، علما أن زملاء الحارس "الكهل" عصام الحضري كانوا بحاجة للفوز لأجل ضمان تأشيرة المرور إلى روسيا. فساد الصمت أنحاء البلاد وبدأ الشك يدخل في النفوس، والغيبوبة تهدد قلوب الملايين، لتتلاشى الصدمة التي أصابت اللاعبين للحظات، وعادت العربة إلى السكة بعد أن حصل محمود حسن "تريزيغيه" على ركلة جزاء في الدقيقة 95 حولها النجم "البطل" محمد صلاح إلى هدف التأهل.

تامر حسني محتفلا بتأهل مصر لكأس العالم 2018 الاسطورة تامر حسني نزل الشارع امس واحتفل بتأهل مصر لكأس العالم 2018

فرحة العالمي غير ❤️❤️#تامر_حسني #العالمي #مصر #مبروك #مصر_في_كأس_العالم pic.twitter.com/f24JUd3A1q Tamerhosny🎧 (@TamerrHosnyy) 9 octobre 2017

تفجر ملعب "برج العرب" حينها فرحا، وانتظر المصريون لغاية الدقيقة 98 لسماع صافرة النهاية معلنة عودة منتخبهم وبلدهم إلى مونديال كرة القدم بعد غياب استمر 27 عاما. الأداء لم يكن في الموعد والمعلقون ناشدوا المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمراجعة الأوراق وطريقة اللعب، إلا أن "الفراعنة" حققوا الأهم وأدخلوا الفرحة والبهجة على مواطنيهم لتعم الفرحة الشوارع في مصر وخارجها.

مواطنون سعوديون يدعمون منتخب مصر للتأهل إلى مونديال 2018 🎬 لو حدثك أحد (أي أحد) عن وجود خلاف بين #السعودية 🇸🇦 و #مصر 🇪🇬 فقط اطلب منه مشاهدة هذا الفيديو..#مصر_الى_كاس_العالم pic.twitter.com/hTYJcFW93p أحمد الفهيد (@alfheedA) 9 octobre 2017

وسارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار بيان، موجها "خالص التهاني للشعب المصري على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني، معربا "عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، في الوصول لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب المصري العظيم".

فرحة النادي المصري بدبي بتأهل المنتخب المصر إلى مونديال 2018 فرحة عارمة للجماهير في النادي المصري بدبي بعد هدف #محمد_صلاح الثاني في الوقت القاتل والذي أهل #مصر إلى كأس العالم في روسيا 2018#مباشر_دبي pic.twitter.com/bihW7odaKt قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 8 octobre 2017

وامتلأت شوارع البلاد بالجماهير وأنارت الألعاب النارية سماء المدن، وبكت الحشود وسط هتافات "كأس العالم، كأس العالم!"، ملوحة بأعلام مصر.

الفرحة في "برج العرب" بعد تأهل مصر لمونديال 2018 من أجمل المشاهد الإحتفالية بتأهل #مصر لكأس العالم.. مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة يقفز على قدم واحدة فرحة بفوز منتخب بلاده 🇪🇬#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/WzSOgT8qXv مصدر (@MSDAR_NEWS) 9 octobre 2017

وبفوزها على الكونغو، رفعت مصر رصيدها إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب. وتلتقي مع مضيفتها غانا في الجولة الأخيرة. وهي ثاني منتخبات إفريقيا المتأهلة للمونديال بعد نيجيريا (بانتظار تونس والمغرب) وثانيها عربيا بعد المنتخب السعودي.

ويخوض المنتخب المصري نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بعد سنوات 1934 و1990، في كلتا المرتين بإيطاليا.

علاوة مزياني

نشرت في : 09/10/2017