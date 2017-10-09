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رياضة

كرة القدم - مصر: تسمية مدرسة بمدينة بسيون الغربية باسم اللاعب (البطل) محمد صلاح

© أ ف ب | محمد صلاح سجل هدفي الفوز على الكونغو ليقود مصر لكأس العالم 2018 بروسيا. 2017/10/09.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 09/10/2017

قرر محافظ الغربية (شمال مصر) اللواء أحمد صقر الأحد بعيد تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2018 إثر فوزه على الكونغو 2-1، تسمية المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة بسيون باسم اللاعب محمد صلاح، صاحب هدفي الفوز والتأهل. وقد تخرج صلاح من هذه المدرسة في شبابه.

بعد تأهل المنتخب المصري لكرة القدم مساء الأحد إلى نهائيات كأس العالم 2018 إثر فوزه على الكونغو 2-1، أعلن محافظ الغربية عاصمة إقليم الدلتا بشمال البلاد أنه سيطلق اسم بطل المباراة والفوز والتأهل محمد صلاح على المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة بسيون التي تخرج منها نجم "الفراعنة".

وكان اللواء يتحدث في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" الذي تبثه قناة "صدى البلد" الفضائية، والفرحة تعم شوارع مصر احتفالا بالتأهل للمونديال للمرة الأولى منذ العام 1990 في إيطاليا.

وسجل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنكليزي، والبالغ من العمر 25 عاما، هدف التقدم في الدقيقة 63 ثم هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بركلة جزاء.

وهي المرة الثالثة التي تتأهل فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد عامي 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

 

علاوة مزياني

نشرت في : 09/10/2017

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