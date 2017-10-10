بوتفليقة يستقبل مدفيديف في أول لقاء يجمعه بمسؤول أجنبي منذ أكثر من 6 أشهر

بث التلفزيون الحكومي الجزائري الثلاثاء، لقطات تظهر استقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف الذي يقوم بزيارة للجزائر تستغرق يوما واحدا. ولم يستقبل بوتفليقة أي شخصية أجنبية رفيعة المستوى منذ آذار/مارس الماضي عندما التقى الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التكهنات، الثلاثاء، رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الذي يقوم بزيارة للجزائر، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات من اللقاء، كما نشرت كل من الوكالة الجزائرية والحكومة الروسية صورا عنه.

ووصل مدفيديف مساء الاثنين ولم يسمح سوى لوسائل الإعلام الحكومية بتغطية الزيارة.

خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين

وتم توقيع خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين في مجالات القضاء، والصحة، والتدريب المهني، والنفط، والطاقة النووية المدنية، بحسب الوكالة الجزائرية.

ويعود آخر ظهور لبوتفليقة إلى 6 أيلول/سبتمبر حيث ظهر لعشرات الثواني على التلفزيون الرسمي خلال جلسة لمجلس الوزراء. وبدا جامد الوجه وهو يقلب ببطء ملفا بحضور أعضاء الحكومة الجديدة. كما شارك جالسا في التقاط "الصورة الجماعية" التقليدية.

وبعد أن كان بوتفليقة (80 عاما) يتمتع بنشاط مفرط عند انتخابه للمرة الأولى في العام 1999، أصيب في العام 2013 بجلطة دماغية أثرت على قدرته في النطق والحركة. وهو مذاك نادرا ما يقوم بظهور علني أو يستقبل كبار الشخصيات الأجنبية.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زار الجزائر في أيلول/سبتمبر دون أن يتمكن من لقاء بوتفليقة رغم التخمينات العديدة عبر وسائل الإعلام.

ولم يستقبل بوتفليقة أي شخصية رفيعة المستوى منذ آذار/مارس عندما التقاه الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

وبث التلفزيون الحكومي صورا عن ذلك اللقاء الذي تم بعد شهر واحد من إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اللحظات الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الوضع الصحي لبوتفليقة.

ويغادر مدفيديف مساء الثلاثاء متوجها إلى المغرب، الجار اللدود للجزائر.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017