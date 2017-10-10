حرائق ضخمة تجتاح كاليفورنيا وتخلف عشرة قتلى على الأقل

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا أن حصيلة القتلى ارتفعت لعشرة أشخاص مساء الاثنين بسبب الحرائق الضخمة المستعرة في ثماني مقاطعات. إلا أن المقاطعتين الأكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما المشهورتان بكروم العنب المخصص لإنتاج النبيذ.

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق الضخمة المستعرة في ثمان من مقاطعات كاليفورنيا مساء الاثنين إلى عشرة، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية.

وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو في تغريدة على تويتر إن "مكتب الشريف يؤكد أن هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. نتقدم بالتعازي لعائلاتهم وأصدقائهم".

ويضاف إلى هؤلاء قتيلان سقطا في مقاطعة نابا وثالث سقط في مقاطعة مندوسينو، لتصبح الحصيلة الإجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث عشرة قتلى.

وتشهد ثمان من مقاطعات الولاية حرائق ضخمة، لكن المقاطعتين الأكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما المشهورتان بكروم العنب المخصص لإنتاج النبيذ.

وكانت كاليفورنيا أعلنت في وقت سابق الاثنين حال الطوارئ في ثلاث مقاطعات وأمرت آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وتشمل حال الطوارئ التي أمر الحاكم جيري براون بفرضها مقاطعات نابا وسونوما ويوبا الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو.

وقال كين بيملوت رئيس هيئة الغابات والوقاية من الحرائق في حكومة الولاية خلال مؤتمر صحافي في ساكرامنتو (شمال شرق سان فرانسيسكو) إن المنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو تشهد رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة "أسفرت عن اندلاع العديد من حرائق الغابات وفي الوقت الذي نتحدث فيه هناك أكثر من 14 حريقا ضخما في ثماني مقاطعات".

وبحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا فقد التهمت ألسنة النيران منذ مساء الأحد حوالى 30 ألف هكتار من المساحات الخضراء في شمال الولاية. إضافة إلى ما لا يقل عن 1500 مسكن ومبنى تجاري، بحسب المصدر نفسه.

وغالبا ما تشهد الغابات في غرب الولايات المتحدة حرائق خلال أشهر الصيف الحارة وتتأجج بفعل الرياح.

والشهر الماضي أجبر حريق ضخم وصف بأنه الأكبر في تاريخ لوس أنجلس، المئات على إخلاء منازلهم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017